Phillip Island, Lauf 1: Bautista gewinnt im Regen

Der erste Superbike-Lauf der Saison 2023 wurde bei schwierigen Bedingungen souverän von Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) gewonnen. Zwei Honda und BMW in den Top-10, nicht aber Öttl und Aegerter.

Die erste Pole der Superbike-WM 2023 hatte sich Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gesichert, die erste Startreihe für den ersten Lauf komplettierte Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) und überraschend Rookie Dominique Aegerter (Yamaha). Auf Platz 5 sorgte Philipp Öttl (Ducati) für ein starkes deutschsprachiges Aufgebot.

Wegen Chaos im ersten Rennen der Supersport-WM wurde das Rennen der Top-Kategorie mit 20 Minuten Verspätung gestartet. Außerdem hatte es kurz vor dem Start stark geregnet und die Strecke war zunächst komplett nass, alle Fahrer setzten auf Regenreifen. Aber der australische Asphalt trocknet schnell, die Fahrer mussten mit sich ändernden Bedingungen rechnen.

Zunächst übernahm Jonathan Rea von Startplatz 4 das Kommando und führte den ersten Lauf bis Runde 10 ab, mit Bautista immer hinter sich. Dann überraschte der Ducati-Star den Nordiren mit einem mutigen Überholmanöver und fuhr fortan die schnelleren Rundenzeiten. Der Weltmeister gewann das erste Saisonrennen am Ende kontrolliert mit vor Rea und Razgatlioglu, der nie in den Kampf um den Sieg eingreifen konnte.

Die Honda-Piloten Iker Lecuona und Xavi Vierge starteten schwach ins Rennen, kämpften sich aber tapfer nach vorn und kreuzten die Ziellinie auf den Positionen 6 und 7.

Sein erstes Rennen in der Superbike-WM beendete Danilo Petrucci (Barni Ducati) auf Platz 8, nachdem er wegen eines missglückten Überholversuchs gegen Xavi Vierge um eine Position zurückgestuft wurde.

Nachdem Michael van der Mark in Runde 2 gestürzt war, brachte Scott Redding die beste BMW auf der ordentlichen neunten Position ins Ziel.

Wie für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi (14.) spielten die Bedingungen auch Philipp Öttl nicht in die Karten. Der Deutsche lag nach sieben Runden nur noch auf Platz 13, das Ziel erreichte der Bayer auf Position 11.

Rookie Dominique Aegerter mischte in der Anfangsphase frech weit vorn mit, musste dann jedoch Position um Position hergeben und wurde 13.

Die Rückkehr in die Superbike-WM war für Tom Sykes (Puccetti Kawasaki) zumindest im ersten Lauf ein Desaster. Schon in Runde 5 kam der Weltmeister von 2013 auf Platz 16 liegend an die Box.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Razgatlioglu und Rea in die erste Kurve, dann Aegerter, Locatelli und Lowes. Van der Mark auf Platz 8, Öttl Zehnter.



Runde 1: Rea Führender, dann Bautista, Lowes, Razgatlioglu, Locatelli und Aegerter. Öttl unverändert. Petrucci Elfter, Sykes auf 17.



Runde 2: Rea 0,6 sec vor Bautista und 2,5 sec vor Lowes. Die Top-10 in 6,2 sec. Sturz van der Mark. Die beste BMW Scott Redding auf Platz 13.



Runde 3: Rea in 1:42,173 min um 1 sec vor Bautista. Aegerter Siebter. Öttl (11.) verliert zwei Positionen an Lecuona und Petrucci.



Runde 4: Razgatlioglu vorbei an Lowes auf Platz 3. Bassani von Startplatz 15 vor auf Platz 6! Öttl (13.) kommt mit den Bedingungen nicht zurecht.



Runde 5: Rea 1 sec vor Bautista und 3,9 sec vor Razgatlioglu. Sykes gibt das Rennen in der Box auf. Aegerter kämpft mit Lecuona, Petrucci und Redding um Platz 7.



Runde 6: Rea der Langsamste in den Top-5. Aegerter fällt nach Fehler auf Platz 10 zurück.



Runde 7: Bautista nur noch 0,5 sec hinter Rea, auch Razgatlioglu hat eine Sekunde auf den Kawasaki-Piloten aufgeholt.



Runde 8: Die Top-3 innerhalb 2,4 sec. Lowes (4.) bereits 4 sec zurück.



Runde 9: Bautista am Hinterrad von Rea. Redding auf Platz 9, Aegerter Elfter.



Runde 10: Bautista mit einem überragenden Überholmanöver gegen Rea. Razgatlioglu (3.) 1,9 sec zurück.



Runde 11: Die Top-3 mit identischen Zeiten. Öttl verbessert sich vorbei an Gardner auf Platz 12. Redding (7.) schneller als Lowes (4.). Locatelli (5.) und Bassani (6.) vor ihm.



Runde 12: Bautista agiert nach einem mächtigen Slide etwas vorsichtiger.



Runde 13: Bautista hat sich wieder gesammelt und fährt seine persönlich schnellste Runde. Rea 0,9 sec zurück. Razgatlioglu (3.) fährt eine Sekunde langsamer und ist keine Gefahr für die Top-2.



Runde 14: Redding sicher auf Platz 7.



Runde 15: Bautista 1,4 sec vor Rea und 5,2 sec vor Razgatlioglu. Lowes gestürzt. Der Kawasaki-Pilot humpelt aus dem Gefahrenbereich.



Runde 16: Lecuona holt zu Redding (7.) auf.



Runde 17: Rea begnügt sich mit Platz 2 und liegt 2 sec zurück. Öttl wieder vor auf Platz 10, Aegerter auf Platz 13.



Runde 18: Lecuona vorbei an Redding auf Platz 6.



Runde 19: Redding (9.) verliert weitere Positionen an Petrucci (7.) und Vierge (8.).



Runde 20: Keine Positionskämpfe in den Top-6. Petrucci/Vierge kämpfen um Platz 7, Öttl/Gerloff um Platz 10 und Aegerter/Rinaldi um Platz 14.



Runde 21: Bautista 3,4 sec vor Rea und 6,5 sec vor Razgatlioglu. Gerloff vorbei an Öttl auf Platz 10.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Rea und Razgatlioglu.