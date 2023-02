Australien, Quali: Husarenstück von Aegerter und Öttl 25.02.2023 - 03:49 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Domi Aegerter in Phillip Island

Superbike-Rookie Dominique Aegerter preschte in seinem ersten Superbike-Qualifying in Australien hinter Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista in die erste Startreihe. Philipp Öttl überzeugte mit Startplatz 5 ebenfalls.