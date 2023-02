Domi Aegerter (Yamaha): «Enttäuscht, wollte Top-10»

Für sein erstes Rennen in der Superbike-WM 2023 hatte Dominique Aegerter die denkbar schwierigsten Bedingungen. Nach Startplatz 3 in der Superpole hatte sich der Rookie im Team GRT Yamaha mehr erhofft.

Beim Test und auch in den Trainings erfüllte Dominique Aegerter die Erwartungen seines Teams bereits in jeder Hinsicht. Als der Schweizer im Qualifying aber zeitweise auf Pole lag und am Ende Startplatz 3 erreichte, war der Jubel groß.

Für das Rennen änderten sich die Bedingungen aber komplett: Statt im Trockenen musste der 32-Jährige seine Superbike-Premiere auf nasser Piste bestreiten.

Bis Runde 6 lag der zweifache Supersport-Weltmeister in den Top-8, bis in Runde 8 in den Top-10. Bis zum Ende nach 22 Runden wurde der Yamaha-Pilot auf den 13. Rang zurückgereicht, sein Rückstand betrug 51 sec.

«Die Umstellung war schon enorm», stöhnte Aegerter im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Beim ersten Test in Jerez gab es ein wenig Regen, aber es war auch mein erster Test mit der R1 und da konnte ich nicht viel mitnehmen. In ein Regenrennen mit einem Motorrad zu starten, mit dem ich noch nie ein Rennen und nie bei solchen Bedingungen gefahren bin, ist schwierig. Mir war natürlich klar, dass es auch im Trockenen sehr schwer sein würde, vorn mitzufahren. Ich muss erst herausfinden, wie das alles funktioniert. Allein die Bedienung der Elektronik im Rennen oder auch, wie man sich das Rennen körperlich einteilt.»

Auch am Sonntag könnte es regnen, dann wird Aegerter besser vorbereitet sein.

«Wir werden jetzt analysieren, warum ich so stückweise zurückgefallen bin. Die ersten acht Runden waren nicht schlecht, aber dann wurde der Grip am Hinterrad schlechter und die Rundenzeiten wurden immer langsamer», schilderte der Rohrbacher. «Ich glaube auch, dass wir zu viel Leistung für die Bedingungen hatten. Ich wollte das justieren, konnte durch den Regen aber kaum etwas erkennen, weil man sich auch auf das Rennen konzentrieren muss. Das Ergebnis ist schon etwas enttäuschend, ich wollte in den Top-10 sein. Die letzten Jahre war ich aber auch nicht der beste Fahrer im Regen.»