Letzter Renntag auf Phillip Island im TV und Internet

Am Sonntag stehen auf Phillip Island drei weitere Rennen von Supersport- und Superbike-WM 2023 an. Wann was passiert und wie man die Action sehen kann.

Zehn Stunden Zeitunterschied müssen Fans der Superbike-WM beim Saisonauftakt in Australien berücksichtigen. Um den europäischen Superbike-Fans entgegenzukommen, wurde der Zeitplan im begrenzten Rahmen angepasst. Das zweite Rennen der SBK-Kategorie am Sonntag wird zum Abschluss des Meetings auf Phillip Island um 16 Uhr Ortszeit stattfinden, davor um 14:30 Uhr der zweite Lauf der Supersport-WM. Hierzulande beginnt das Programm also bereits um 4:30 Uhr!

Beide Rennen werden live im TV zu sehen sein, das Superpole-Race jedoch nur via Internet-Stream.

Für die Übertragung bewegter Bilder im deutschen Sprachraum sorgen wie in den vergangenen Jahren ServusTV und Eurosport. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen und Superpoles aller Klassen via Streaming an. Vor dem zweiten Rennen wird das Superpole-Race in voller Länge wiederholt.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender werden am Sonntag erfreulicherweise die Rennen von Supersport- und Superbike-WM live auf dem kostenfrei empfangbaren Sender Eurosport 1 übertragen, dazu einige Wiederholungen auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM für 69,90 Euro. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden sowie Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.