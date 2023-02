Alvaro Bautista bewahrte Ducati vor dem Durchdrehen

Weltmeister Alvaro Bautista zeigte im verregneten ersten Rennen der Superbike-Saison 2023 auf Phillip Island eine Glanzleistung. Im Team Aruba Ducati war er der Einzige, der stets cool blieb.

Bei kühleren Bedingungen, bei guten 20 Grad Celsius, war Alvaro Bautista in Australien über eine fliegende Runde immer bei den Besten. Am Freitag, als es 33 Grad hatte, war der Spanier überragend. Und als es im ersten Rennen am Samstag regnete, war der Weltmeister ebenfalls unbesiegbar.

Die ersten neun Runden führte Jonathan Rea, seinerseits im Regen ein Gigant auf der Kawasaki. Doch letztlich hatte der Rekordchampion der aktuellen Nummer 1 nichts entgegenzusetzen.

Nach den Wintertests in Jerez, Portimao und Phillip Island sowie dem ersten Rennen in Südaustralien lässt sich sagen: Die Kombination aus der neuen Ducati Panigale V4R und Bautista funktioniert bei allen Bedingungen hervorragend.

Bautista nahm Rea über die 22 Runden 3,472 sec ab und dem Dritten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 6,168. Hinter den glorreichen drei klaffte eine Riesenlücke, Andrea Locatelli (Yamaha) als Vierter büßte bereits über 16 sec ein!

«Als ich in die Einführungsrunde ging und hinter einem anderen fuhr, sah ich gleich, dass es viel Gischt gibt. Ich konnte nichts sehen. Also sagte ich mir in der Startaufstellung, dass ich einen guten Start machen muss, damit ich niemanden vor mir habe. Ich wollte freie Sicht haben.»

Bautista kam von Startplatz 2, die Pole-Position hatte sich Razgatlioglu gesichert, und auf Position 3 fuhr überraschend Klassenneuling Domi Aegerter. Der Ducati-Star setzte sich sofort in Führung, wurde aber noch in der ersten Runde von Rea überholt. «Anschließend versuchte ich ruhig zu bleiben und keine Fehler zu machen», schilderte Alvaro in kleiner Journalistenrunde. «Nach ein paar Runden wurde mir klar, dass unsere Pace ähnlich ist. An einigen Stellen konnte ich bis auf das rote Licht seines Motorrads nichts sehen, die Gischt war gefährlich. Also versuchte ich in Führung zu gehen, erwartete aber nicht, dass ich wegfahren kann. Es ging nur darum, dass ich etwas sehe und das Extrarisiko vermeide. Ab Rennmitte wurde die Strecke immer rutschiger und schwieriger, ich hatte mehrere Schreckmomente. Ich hatte Glück, dass ich nicht gestürzt bin und ins Ziel kam.»

Bautista nahm von seinem wachsenden Vorsprung auf Rea keine Notiz und zog seinen Rhythmus durch. «Manchmal fährst du einen Vorsprung heraus, entspannst dich und machst deswegen Fehler», weiß der 38-Jährige. «Bei solchen Bedingungen kannst du dir aber keine Fehler erlauben. In den letzten fünf Runden konnte ich ab dem vierten Gang nicht mehr Vollgas geben. Wenn die Strecke abtrocknet, dann schließt sich das Profil des Regenreifens und das Motorrad rutscht nur noch. In so einer Situation darfst du aber nicht dagegenhalten, das macht es noch schlimmer. Du musst das Bike einfach rennen lassen, mit ihm tanzen.»

Während vielen nach dem Wetterumschwung vor dem Start die Anspannung ins Gesicht geschrieben stand und wieder andere ein Grinsen aufsetzten, weil sie ihre Chance witterten, war Bautista die Ausgeglichenheit selbst.

«Alle in der Box waren in heller Aufregung», schmunzelte der 33-fache Laufsieger. «Teammanager Serafino Foti hatte mit Supersport-Sieger Bulega geredet und mir erzählt, dass die Strecke komplett nass ist. Ich sagte zu Serafino, ‚bleib ruhig‘. Ich war der Ruhigste in der Box. Alle anderen wollten dies und das ändern, schauten sich ständig die Wettervorhersage an und stellten fest, wann es mehr oder weniger regnete. Ich sagte, ‚bleibt cool, das ist das erste Rennen der Saison‘. Du kannst in so einem Moment nur ruhig bleiben und versuchen zu verstehen, wie sehr du pushen kannst.»