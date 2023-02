Iker Lecuona über Remy Gardner: «Er fühlt Ähnliches»

Nachdem Iker Lecuona bereits 2022 von der MotoGP in die Superbike-WM gewechselt ist, wagt in dieser Saison auch Remy Gardner diesen Sprung. Lecuona ist sich sicher, dass der Australier diesen Schritt nicht bereuen wird.

Iker Lecuona trat zwei Jahre für das Tech3 KTM Team in der MotoGP-Klasse an, bevor er 2022 ins Honda-Werksteam in die Superbike-Weltmeisterschaft wechselte. Dort fühle sich der 23-jährige Spanier deutlich wohler, wie er zuletzt bei der Honda-Teampräsentation betont hatte. Lecuona beendete seine Debüt-Saison in der seriennahen Meisterschaft auf einem beachtlichen neunten Platz und landete damit einen Rang vor seinem spanischen Teamkollegen Xavi Vierge, der 2022 ebenfalls aus dem GP-Paddock der Moto2-Klasse in die Superbike-WM gewechselt war.

Lecuonas Nachfolger bei Tech3 KTM wurde 2022 der Australier Remy Gardner. Doch nach einer erfolglosen MotoGP-Saison entschied sich der Moto2-Weltmeister von 2021 für einen Wechsel in das Superbike-Paddock. Lecuona ist zuversichtlich, dass Gardner dieser Schritt gut tun wird. «Ich war im letzten Jahr sehr glücklich, das Superbike-Fahrerlager zu betreten und mich dem Team anzuschließen», betonte der Spanier erneut und ergänzte: «Remy wird Ähnliches fühlen, er wird hier glücklich sein. Natürlich ist die Arbeitsweise eine andere, um diese zu lernen, wird er noch etwas Zeit benötigen. Aber ich bin mir sicher, dass ihn der Schritt in die Superbike-WM glücklich machen wird.»

Auch wenn beide für unterschiedliche Teams und Hersteller an den Start gehen – Lecuona für die Honda Racing Corporation und Gardner für GRT-Yamaha – schweißt die beiden ihre GP-Vergangenheit zusammen: «Remy lebt genau wie ich in Andorra. Wir gehen gerne gemeinsam Snowboarden, auch beim Test auf Phillip Island haben wir uns ausgetauscht», schilderte Lecuona ihre Beziehung.

