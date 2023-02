Besser als Toprak: Locatelli überraschend WM-Zweiter

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island hielt so manche Überraschung parat. Dass Andrea Locatelli vor seinem Teamkollegen und Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu platziert ist, ist eine davon.

Erstaunlich: Abgesehen von Dreifachsieger Álvaro Bautista (Ducati) stand beim Superbike-Auftakt in Australien kein weiterer Fahrer in jedem Rennen auf dem Podium – im vergangenen Jahr war das mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) eher die Regel.

Und es gab neben dem aktuellen Weltmeister nur einen Fahrer, der in jedem der drei Rennen in den Top-5 ins Ziel kam: Andrea Locatelli. Der Yamaha-Pilot deutete bereits bei den Wintertests an, dass er in seine zweite Superbike-Saison stärker sein würde und erreichte im zweiten Lauf als Dritter das Ziel, wenn auch mit neun Sekunden Rückstand auf den Spanier.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Lowes und Razgatlioglu © Gold & Goose Aegertner gegen Öttl © Gold & Goose Redding und Gerloff © Gold & Goose Rea und Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Locatelli © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Der Abstand zu Álvaro ist gewaltig, auch wenn wir wussten, dass es ein schwieriges Wochenende für uns sein würde», grübelte der Supersport-Weltmeister von 2020. «Letztlich bin ich mit dem Saisonauftakt aber zufrieden, denn ich habe in keinem Rennen einen Fehler gemacht, nur Platz 9 in der Superpole war nicht ideal. Dadurch war es schwierig, im Regen und auch im Superpole-Race weiter nach vorn zu kommen. Für Phillip Island hatte ich mir ein Podium vorgenommen, das habe ich geschafft und bin glücklich und auch stolz.»

Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu wurde im zweiten Lauf vom stürzenden Alex Lowes (Kawasaki) mit ins Verderben gerissen, lag zum Zeitpunkt seines Ausfalls aber deutlich hinter Locatelli. Der Türke hatte sichtlich mit der Strecke und seiner R1 zu kämpfen.

«Vielleicht hatte er Probleme, weil er einen anderen Fahrstil hat als ich. Ich rate aber nur; ich kann aber nicht sagen, was bei ihm schieflief», stellte Locatelli klar. «Aber ich wunderte mich, weil er im vergangenen hier ziemlich stark war. Mitunter begünstigt das Layout meinen Fahrstil. Meine Yamaha funktionierte zumindest ziemlich gut, dafür haben wir bei den Wintertests geschuftet.»