Michael Rinaldi (Ducati): Was Bautista besser macht

Nur Álvaro Bautista war im Superpole-Race und im zweiten Superbike-Lauf auf Phillip Island schneller als Michael Rinaldi. Der Italiener weiß, in welcher Disziplin sein Aruba.it Ducati-Teamkollege kaum zu schlagen ist.

Mit zweiten Plätzen im Superpole-Race und zweiten Lauf rehabilitierte sich Michael Rinaldi für sein schwaches Abschneiden am Samstag, als er 55 sec hinter Dreifachsieger Álvaro Bautista als 14. ins Ziel trudelte. Am Sonntag ließ der 27-Jährige zumindest alle übrigen Gegner hinter sich.

«Deshalb bin ich mit dem gesamten Wochenende nicht zufrieden», betonte Rinaldi auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Nach den Trainings hielt ich den zweiten Platz auch am Samstag für erreichbar, aber dann kam der Regen und es wurde ein anderes Rennen. Es ist nicht so, dass ich ein schlechter Regenfahrer bin; ich fuhr schon Podestplätze auf nasser Piste ein. Aber egal, was ich versuchte, ich bekam kein Gefühl für die Bedingungen. Aber es war das erste Rennen der Saison und ich wollte auch keine Verletzungen riskieren, also fuhr ich es einfach zu Ende.»

Auf trockener Piste bestätigte Rinaldi den guten Eindruck von den Wintertests und auch den Trainings, als er stets zu den schnellsten Piloten gehörte.

«Ich war sauer, weil ich mein wahres Potenzial kenne. Mit den zweiten Plätzen habe ich das bestätigt. Jetzt mischt sich die Enttäuschung von Samstag mit der Freude mit den Ergebnissen am Sonntag», schilderte Rinaldi. «Im zweiten Lauf habe ich zuerst attackiert, um an Álvaro dranzubleiben, gleichzeitig schaute auch auf meine Reifen, weil ich sie nicht verheizen wollte. Von den Tests wusste ich, dass Álvaro die Reifen weniger strapaziert. Die Rundenzeiten waren einfach zu schnell, ich musste es langsamer angehen lassen. Also kontrollierte ich den Abstand zu den Fahrern hinter mir, um Platz 2 abzusichern.»

Auffällig: Ducati war beim Saisonauftakt eine Macht, denn im zweiten Rennen ergänzten mit Axel Bassani und Philipp Öttl zweite weitere Piloten mit einer V4R die Top-5.

«Ducati hat in Superbike-WM und MotoGP hervorragend gearbeitet. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass Lowes Toprak aus dem Rennen genommen hat», erinnert der Italiener an den Zwischenfall in Runde 17. «Das Ergebnis erzählt also nicht die ganze Geschichte. Was den Reifenverschleiß angeht, ist Ducati aber sicher nicht schlecht aufgestellt.»