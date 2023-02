Australien, Sprint: Bautista 1. – Aegerter torpediert

Weltmeister Alvaro Bautista gewann das Sprintrennen der Superbike-WM in Australien. Philipp Öttl egalisierte als Sechster sein bestes Ergebnis, Domi Aegerter wurde von Teamkollege Remy Gardner abgeschossen.

Das Wetter auf Phillip Island spielte auch am Sonntagvormittag verrückt: Auf Sonnenschein folgte teils stärkerer Regen, anschließend wurde es wieder schön.



Als das Sprintrennen, genannt Superpole-Race, weil die Top-9 im Ergebnis die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen bilden, um 13 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ) gestartet wurde, war die Strecke trocken und es hatte 20 Grad Celsius bei leichtem Wind.

Die Fahrer stellten sich entsprechend dem Qualifying-Resultat vom Samstag auf dem Grid auf. Reihe 1 bildeten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Alvaro Bautista (Ducati) und sensationell Klassenneuling Domi Aegerter (Yamaha). In der zweiten Reihe standen Jonathan Rea (Kawasaki), der starke Philipp Öttl (Ducati) und Michael Rinaldi (Ducati). Aus der vierten Reihe fuhren der langjährige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci sowie der beste Honda-Fahrer Iker Lecuona sowie der schnellste BMW-Pilot Michael van der Mark los.

Polesetter Razgatlioglu verlor den Sprint zur ersten Kurve und Bautista übernahm die Führung, der Türke konnte aber wenig später kontern. Doch das war nur ein Strohfeuer für ein paar Kurven, die Gegner hatten Bautista anschließend einmal mehr nichts entgegenzusetzen. Der Spanier gewann 2,462 sec vor Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi und Razgatlioglu.

Aegerter lag in der ersten Runde auf Platz 4, als er sich verbremste und auf Position 6 zurückfiel. Der außerhalb liegende Rea musste deswegen einen noch größeren Umweg fahren und war anschließend nur noch Neunter.



Aegerter fuhr in der sieben Mann starken Gruppe, die um Platz 3 kämpfte, als er in der sechsten Runde auf Platz 5 liegend in Miller-Corner von seinem GRT-Yamaha-Teamkollegen Remy Gardner abgeschossen wurde.

Ebenfalls Teil dieser Gruppe war Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati, der ein starkes Rennen fuhr und mit Rang 6 sein bestes Ergebnis in der Superbike-WM egalisierte. Der Bayer konnte das gesamte Rennen Rekordchampion Rea hinter sich halten, der Nordire hatte Öttl nichts entgegenzusetzen und wurde nur Siebter.

Profiteure der Yamaha-Katastrophe von Aegerter und Gardner sind Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Ducati-Privatier Axel Bassani, welche dadurch Achter und Neunter wurden und somit im zweiten Hauptrennen aus der dritten Reihe starten dürfen.

Michael van der Mark verlor knapp den Kampf gegen Bassani und brachte die beste BMW nur auf den enttäuschenden zehnten Platz. Petrucci wurde Elfter.

Ergebnisse Superpole-Race Phillip Island:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 10 Runden in 15:14,958 min

2. Michael Rinaldi (I), Ducati, +2,462 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +3,060

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +3,833

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,893

6. Philipp Öttl (D), Ducati, +4,215

7. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +4,952

8. Iker Lecuona (E), Honda, +7,140

9. Axel Bassani (I), Ducati, +11,295

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +11,843

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +13,480

12. Xavier Vierge (E), Honda, +13,888

13. Loris Baz (F), BMW, +14,413

14. Scott Redding (GB), BMW, +16,795

15. Garrett Gerloff (USA), BMW, +17,891

16. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +26,122

17. Oliver König (CZ), Kawasaki, +32,457

18. Eric Granado (BR), Honda, +32,739

19. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +32,739

20. Tom Sykes (GB), Kawasaki, 3 Runden zurück

– Remy Gardner (AUS), Yamaha

– Dominique Aegerter (CH), Yamaha