Phillip Island, Lauf 2: Öttl begeistert auf Platz 5

Während Álvaro Bautista (Ducati) den Saisonauftakt auf Phillip Island dominierte, holte Philipp Öttl (Ducati) mit Platz 5 sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM. Drama für Rea und Razgatlioglu.

46.310 Zuschauer kamen zum Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island an die Rennstrecke und sie erlebten ein einzigartiges Rennwochenende – vor allem das letzte Rennen hatte es in sich.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race, danach entsprechend dem der Superpole. Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) startete von der Pole, daneben sein Teamkollege Michael Rinaldi sowie Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) musste von Position 7 in der dritten Reihe starten.

Philipp Öttl (Ducati) verschlechterte sich um eine Position auf Startplatz 6, der von Remy Gardner abgeschossene Dominique Aegerter (GRT Yamaha) sogar sieben Plätze auf die zehnte Position. Der Australier wurde für seinen Fehler mit einem Long-Lap-Penalty belegt.

Das Wetter bei Rennstart um 16 Uhr Ortszeit war mit 20 Grad Celsius, Sonnenschein und nur wenigen Wolken freundlich; Regen drohte nicht. Typisch für Phillip Island herrschte jedoch ein frischer Wind.

Den Start gewann Bautista und bereits ab der dritten Runde setzte sich der Spanier von seinen Verfolgern ab. Konsequent baute der 38-Jährige sein Polster aus, nur Rinaldi hielt seinen Rückstand bei Halbzeit mit 2 sec im Rahmen. Der Rest lag mindestens 5,4 sec zurück. Am Ende dominierte der Ducati-Pilot mit 6,2 sec Vorsprung auf Rinaldi und 9 sec auf Andrea Locatelli (Yamaha).

Abseits der Top-3 war das Rennen wesentlich unterhaltsamer und spannender. Um Platz 4 kämpften bis zu acht Piloten, mittendrin die Weltmeister Rea und Razgatlioglu, aber auch Öttl und Aegerter. Die Positionen wechselten in jeder Kurve, es wurde Racing vom Feinsten geboten.

In Runde 17 wurde die Gruppe gesprengt, als Alex Lowes (Kawasaki) stürzte und Razgatlioglu mit ins Verderben riss. Fortan kämpften aber immer noch vier Piloten um den vierten Platz. In der letzten Runde entschied sich der vierte Platz zwischen den Ducati-Privatier Axel Bassani und Öttl, den der Deutsche nur um 0,3 sec verlor. Platz 5 ist dennoch das bisher beste SBK-Finish des 26-Jährigen.

Jonathan Rea bekam in den letzten Runden zunehmend Probleme und konnte sich weder gegen Honda-Pilot Iker Lecuona (6.) behaupten, sondern wurde in der letzten Runde noch von Dominique Aegerter (7.) überholt und auf Platz 8 verwiesen.

Für BMW gab es auch im letzten Rennen beim Saisonauftakt nichts zu feiern. Als Zwölfter brachte Michael van der Mark die beste M1000RR ins Ziel. Fünf Sekunden hinter dem Niederländer kamen seine Markenkollegen Scott Redding (13.), Garrett Gerloff (14.) und Loris Baz (15.) ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rinaldi und Razgatlioglu in die erste Kurve. Dann Locatelli, Rea und Bassani. Öttl auf Platz 8, Aegerter auf 11.



Runde 1: Bautista führt vor Rinaldi und Locatelli. Dann Razgatlioglu, Bassani und Rea. Öttl Zehnter, Aegerter Zwölfter.



Runde 2: Bautista (1.) schnellste Runde in 1:30,766 min. Bassani mit einer starken Anfangsphase – jetzt Vierter. Razgatlioglu hinter Rea auf Platz 6 zurückgefallen.



Runde 3: Bautista 0,6 sec vor Rinaldi und Locatelli. Van der Mark mit der besten BMW nur auf Platz 12.



Runde 4: Rea (4.) findet einen Weg an Bassani vorbei, ein paar Kurven später zieht Razgatlioglu nach (5.). Lecuona mit der besten Honda auf Platz 8, mit Anschluss bis Platz 4. Öttl und Aegerter kämpfen um Platz 10.



Runde 5: Bautista 0,9 sec vor Rinaldi und 1,7 vor Locatelli. Rea (4.) bereits 2,8 sec zurück.



Runde 6: Öttl, Petrucci, van der Mark und Aegerter kämpfen um Platz 9.



Runde 7: Lowes (5.) vorbei an Razgatlioglu (6.)! Sturz Tom Sykes.



Runde 8: Rea führt die Verfolger, aber Lowes (5.) drängelt. Öttl (9.) holt zur Gruppe um Platz 4 auf.



Runde 9: Locatelli (3.) jetzt schon 4,2 sec hinter Bautista (1.). Öttl Siebter.



Runde 10: Öttl greift Razgatlioglu an, aber der Türke kontert.



Runde 11: Bautista 2 sec vor Rinaldi und 5,4 sec vor Locatelli. Um Platz 4 kämpfen mit Rea, Razgatlioglu, Lowes, Bassani, Öttl, Lecuona, Petrucci und Aegerter acht Piloten!



Runde 12: Zwischen den Plätzen 4 und 11 liegen nur 1,5 sec! Van der Mark auf Platz 12.



Runde 13: Bautista jetzt 3 sec vor Rinaldi.



Runde 14: Lowes, Rea und Bassani setzen sich leicht von Razgatlioglu, Öttl und Lecuona ab. Aegerter (10.) und Petrucci (11.) mussten abreißen lassen.



Runde 15: Locatelli (3.) langsamer als Lowes, Rea und Bassani, aber er hat 3,9 sec Vorsprung.



Runde 16: Bassani (4.) führt die Verfolgergruppe an. Redding, Gerloff und Baz kämpfen ein BMW-Duell um den letzten Punkt.



Runde 17: Lowes stürzt und nimmt Razgatlioglu mit ins Aus!



Runde 18: Bautista führt um 5 sec vor Rinaldi und 10 vor Locatelli.



Runde 19: Für Platz 4 kommen immer noch Bassani, Rea, Öttl und Lecuona infrage.



Runde 20: Rea fällt auf Platz 7 zurück, Bassani und Öttl kämpfen um den vierten Platz. Aegerter auf Platz 8.



Runde 21: Bautista 6,7 sec vor Rinaldi. Die Top-3 sind durch. Öttl (5.) am Hinterrad von Bassani (4.).



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Rinaldi und Locatelli. Öttl (5.) verpasst den vierten Platz knapp. Aegerter schnappt sich in der letzten Runde Platz 7 von Rea!