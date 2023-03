Loris Baz (BMW): Verletzung schlimmer als befürchtet

Das rechte Bein wurde in der Schweiz operiert

Beim zweiten Meeting der Superbike-WM 2023 musste Loris Baz bereits die erste schwere Verletzung hinnehmen. Der BMW-Pilot trat die Heimreise vom Mandalika Circuit mit Brüchen am rechten Bein an.

Die Superbike-WM 2023 beginnt für Loris Baz bescheiden, gelinde gesagt. Sportlich steht lediglich ein elfter Platz im ersten Lauf auf dem Mandalika Street Circuit als bestes Finish zu Buche, mit verhaltenen sechs WM-Punkten belegt er nur Rang 17 der Gesamtwertung. Das liegt aber auch daran, dass der Franzose das Superpole-Race und das zweite Rennen in Indonesien nach einem Kontakt mit Alex Lowes (Kawasaki) verpasste.

Der Engländer hatte den BMW-Piloten beim ersten Startversuch in Kurve 2 von hinten abgeräumt und fuhr Baz beim zweiten Start beim Anbremsen von Kurve 10 gegen dessen ausgefahrenes rechtes Bein. Der 30-Jährige brach sich dabei das rechte Wadenbein und erlitt auch Frakturen im rechten Sprunggelenk.

Die Stewards stuften den Vorfall als Rennunfall ein und auch Baz sah kein Verschulden beim Kawasaki-Piloten.

Baz ließ sich in Indonesien erstversorgen und erst nach seiner Rückkehr in Europa operieren. Den Eingriff nahm der Vertrauensarzt des Bonovo action-Piloten, Dr. Adrien Ray, am Hospital de La Tour im schweizerischen Meyrin vor.

«Es war mehr Schaden als erwartet, aber Dr. Ray hat wieder einmal fantastische Arbeit geleistet», schickte Baz eine kurze Nachricht aus dem Krankenhaus.

Über den Umfang der Operation und die voraussichtliche Genesungsdauer äußerte sich der BMW-Pilot nicht. Es ist jedoch zu befürchten, dass Baz den Barcelona-Test Ende März als auch den Europaauftakt in Assen verpassen wird.