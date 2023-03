Alex Lowes (Kawasaki): «Baz streckte sein Bein raus»

Alex Lowes sorgte beim Event der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Circuit für das beste Kawasaki-Ergebnis. Der Engländer war aber auch in den Rennabbruch und der Verletzung von Loris Baz involviert.

Alex Lowes war beim Überseerennen in Indonesien gut drauf. Im ersten Lauf lag er ab der ersten Runde vor seinem Kawasaki-Teamkollegen Jonathan Rea, der erst in der letzten Runde auf wundersame Weise an Lowes vorbeikam.

Eine Positionsverbesserung brachte das dem Rekordweltmeister nicht ein, denn Superbike-Rookie Dominique Aegerter (GRT Yamaha) nutzte die sich bietende Gelegenheit und überholte beide Kawasaki-Piloten in einem Streich. Lowes dagegen verlor gleich zwei Plätze und wurde Zehnter.

Der Rennsonntag war für den britischen Superbike-Champion von 2013 gespickt mit Höhen und Tiefen. Viel Kritik musste Lowes nach dem Superpole-Race einstecken, als er zuerst einen Abbruch verursachte und beim Neustart Loris Baz beim Anbremsen von Kurve 10 so hart rammte, dass sich der Bonovo BMW-Pilot das rechte Sprunggelenk brach.

Während der Franzose ins Krankenhaus transportiert wurde, ließ sich der Engländer als Dritter auf dem Podium feiern. «Das Superpole-Rennen war gut, was die Pace und den Grip angeht, und mein Motorrad fühlte sich gut an. In den letzten paar Runden fühlte ich mich etwas stärker als Locatelli. Die Temperatur war etwas niedriger, was unserem Motorrad hilft», erklärte Lowes. «Die kurzen Rennen sind immer schwierig. Deshalb bin ich wirklich glücklich, dass ich aufgestanden bin, mit dem Ersatzmotorrad gefahren bin und mich auf ein solches Rennen eingelassen habe. Aber das Wichtigste ist, dass ich Loris Baz gute Besserung wünsche. Es gab einen Zwischenfall, bei dem ich ihn überholen wollte und sein Bein traf. Sein Bein kam heraus und ich konnte nicht mehr ausweichen, als ich mich zum Überholversuch entschlossen hatte. Das war wirklich traurig.»

Die Meinungen über den Zwischenfall gehen auseinander. Die einen sagen, Lowes hätte damit rechnen müssen, dass Baz sein Bein ausfahren würde. Andere meinen, dass Baz das Motorrad von Lowes gehört haben und von einem Überholversuch ausgehen musste.

Der ebenfalls abgebrochene zweite Lauf war zum Vergessen, als der 32-Jährige mit 15 sec Rückstand nur 13. wurde. «Ich kam bis auf den zweiten Platz vor und fühlte mich gut, dann begann ich mit den Bremsen zu hadern. Das führte dazu, dass ich durchgereicht wurde. Dann kam die rote Flagge», schilderte der Kawasaki-Pilot. «Ich musste die Reifen vom Start des zweiten Rennens an verwenden, die mehr Runden auf dem Buckel hatten als die Reifen einiger meiner Gegner. Ich hielt es für die beste Idee, am Ende der Gruppe zu bleiben, die Reifen zu schonen und am Ende zu versuchen nach vorn zu kommen. Aber ich hatte viel mit dem Grip an der Front zu kämpfen. Wenn der Grip nicht da ist, können wir das Motorrad nicht auf der Front fahren.»