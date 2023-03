BMW in Mandalika: Höhepunkte und Enttäuschungen

Nach einem desaströsen Saisonauftakt auf Phillip Island konnte es für BMW beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Circuit nur besser laufen. Am Ende eines herausfordernden Wochenendes steht eine gemischte Bilanz.

Die Leistung von BMW auf Phillip Island konnte man nicht schönreden. Ein neunter Platz im verregneten ersten Lauf durch Scott Redding war das einzige einstellige Ergebnis und in jedem Rennen war BMW der schlechteste Hersteller. Beim zweiten Saisonmeeting auf der Insel Lombok/Indonesien konnte es nur besser werden und das war es auch.

Als Sechster im ersten Lauf hielt Michael van der Mark vom Team Rokit BMW Motorrad die Fahne hoch. Weniger das Ergebnis war es die Art und Weise, wie der Niederländer das Rennen absolvierte. In der Schlussphase fuhr der 30-Jährige mit die schnellsten Rundenzeiten und arbeitete sich Position um Position nach vorn. Auch im Superpole-Race erreichte van der Mark als Achter das beste BMW-Finish, im zweiten Lauf sein Teamkollege Scott Redding als Zehnter.

Aber es war viel Pech dabei und bei normalen Rennverläufen (beide Sonntagsrennen wurden abgebrochen und neu gestartet) wären bessere Ergebnisse wahrscheinlich gewesen. Das fing bereits in der Superpole an, als die besten Runden von van der Mark und Redding wegen gelber Flaggen gestrichen wurden.

«Das Wochenende war geprägt von Ups und Downs», weiß Rennchef Marc Bongers. «Rennen eins verlief unglücklich für Scott. Sein Reifen hat nicht funktioniert, und dann kam ein technisches Problem dazu. Michael hat sich mit einer sehr starken und soliden Leistung bis auf Rang sechs nach vorn gekämpft. Loris musste am Start einem stürzenden Fahrer ausweichen, schob sich aber wieder bis auf Rang elf nach vorn.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Am Sonntag war das Glück definitiv nicht auf unserer Seite. Im Superpole-Rennen ist Loris von weit vorn gestartet, doch nach dem ersten Start wurde er unschuldig zu Fall gebracht. Nach dem Neustart wurde er dann aber sehr unglücklich am Bein getroffen und hat sich Frakturen zugezogen», sagte der Niederländer. «Scott und Michael hatten ein recht gutes Rennen und gingen so als Achter und Neunter ins zweite Hauptrennen. Leider wurde Michael abgedrängt und hatte einen Highsider, als er wieder ans Gas ging. Beim Neustart von Rennen zwei mussten alle mit gebrauchten Reifen antreten, und wir konnten nicht mehr an die Performance anknüpfen. Scott und Garrett haben miteinander gekämpft und wurden Zehnter und Elfter. Das Fazit: Es gab Highlights, aber das Wochenende endete enttäuschend und mit zwei verletzten Fahrern. »

BMW wird wie viele Teams der Superbike-WM 2023 Ende März in Barcelona testen. Zumindest der Einsatz dort von Bonovo action-Pilot Loris Baz ist fraglich. Van der Mark hatte sich einen Finger gebrochen.

«Beide haben nun einige Wochen, um sich zu erholen. Wir hoffen, dass sie am Test in Barcelona teilnehmen können», so Bongers. «Doch wir lassen den Kopf nicht hängen, bereiten uns gut vor und freuen uns auf die Europasaison.»