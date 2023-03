Dementi von Bonovo-Chef Röder: «Kein Bruch mit BMW»

Die Äußerungen von Bonovo-Teameigentümer Jürgen Röder nach dem Superbike-WM-Event in Australien haben für Aufsehen gesorgt. Nach Indonesien unterstrich der Odenwälder: «Ich habe nach wie vor großes Vertrauen in BMW.»

Weil er nicht mehr gerne lange fliegt, verzichtete Bonovo-Boss Jürgen Röder auf die beiden Übersee-Events in Australien und Indonesien zu Saisonbeginn und verfolgte die Rennen von zu Hause. Natürlich stand er mit seinem Team im ständigen Kontakt und war stets über alle Vorgänge bestens informiert.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Das war kein schönes Wochenende für uns, allem voran der Unfall von Loris Baz, bei dem er unverschuldet am Fuß getroffen wurde, der nun gebrochen ist», teilte Röder mit. «Er wird in Frankreich operiert, damit der Heilungsprozess schneller voranschreitet. Er hofft, in Assen wieder dabei zu sein, wobei wir natürlich erst einmal abwarten müssen, wie alles vonstattengeht. Ich bin heilfroh, dass ihm nicht mehr passiert ist. Das, was passiert ist, ist reparabel. Also hoffen wir, dass genau das zeitnah geschehen kann. Es wäre schön gewesen, wenn es mehr Rücksichtnahme gegeben hätte, dass derartige Unfälle nicht passieren. Loris lag auf aussichtsreicher Position, aber das ist Rennsport – Unfälle passieren leider.»

Nach den Rennen in Australien sorgte Röder für Aufsehen, in dem er BMW zu einem Gespräch mit beiden Teams und allen Fahrern aufgefordert hatte, um den schwachen Saisonbeginn zu analysieren.

«Nach diesen Äußerungen wurde ich angesprochen, ob es einen Bruch zwischen uns und BMW gäbe», so Röder. «Das möchte ich in aller Klarheit dementieren. Wir sind nach wie vor fest an der Seite von BMW. Ich habe nach wie vor großes Vertrauen in BMW. Wir sehen, wie schnell sie reagiert haben, wir werden neue Teile für unsere Tests bekommen und sind in Verbindung mit BMW auf einem guten Weg. Es haben Gespräche stattgefunden. Wir sind gemeinsam an einem Punkt, uns nach vorn zu bewegen. Alle geben ihr Bestes. Nicht jedes neu entwickelte Teil muss unbedingt einen Weg nach vorn bedeuten, aber wir werden sehen, dass wir insgesamt einen Schritt nach vorne machen. Um das noch einmal zu betonen: Wenn in dieser Form von mir Kritik geübt wurde, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir uns von BMW abwenden. In einem Land, in dem freie Meinungsäußerung erlaubt ist, muss eine so geartete Kritik von meiner Seite möglich sein. Das zeigt auch die Größe von BMW, dass sie diese Kritik akzeptieren und tolerieren.»

Der Hesse weiter: «BMW arbeitet hart. Wir haben noch zusätzliche Tests, wo einige Neuerungen kommen. Wir hoffen, dass die Vorbereitungszeit für uns positiv läuft, um in Assen anzugreifen. Natürlich wirft die Verletzung von Loris das ganze Team massiv zurück. Das ist extrem ärgerlich und unnötig. Insofern hoffen wir jetzt natürlich, dass sein Genesungsprozess schnell geht und er in Assen wieder dabei sein kann.»