Schlimme Beschwerden: Remy Gardner im Krankenhaus

Yamaha-Fahrer Remy Gardner gehörte zu jenen, die bei der Superbike-WM in Mandalika die schlimmsten Magen-Darm-Beschwerden hatten. Zurück zuhause musste der Australier ins Krankenhaus.

Für Remy Gardner war die SBK-Veranstaltung in Mandalika eine Tortur: Mit heftigen Magen-Darm-Problemen kämpfend verpasste der Moto2-Weltmeister von 2021 den gesamten Samstag. Für den Rennsonntag meldete sich der Rookie zurück, doch es war ihm anzusehen, wie mitgenommen er war.

Was der 25-Jährige vom letzten Startplatz aus im Superpole-Race und im zweiten Hauptrennen leistete, ließ uns staunen: Am Sonntagvormittag verbesserte er sich von Startplatz 22 auf Position 14, am Nachmittag sogar bis auf Rang 7. Und erreichte damit sein bestes Ergebnis in der noch jungen Superbike-Karriere.

Gardner reiste am Sonntag schnellstmöglich von Indonesien nach Hause und kam am Montag in seiner Wahlheimat Andorra an.



In den vergangenen Tagen wurden die Beschwerden des Australiers so schlimm, dass er sich freiwillig ins Krankenhaus begab. «Dort haben sie eine Infektion mit E. coli-Bakterien und zwei Virenarten in meinem Magen gefunden», teilte der GRT-Yamaha-Pilot mit.

Vorherrschende Symptome bei Erkrankungen durch Escherichia coli-Bakterien sind wässrige Durchfälle. Auch Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und seltener Fieber können dazukommen.



Wie lange Gardner unter ärztlicher Beobachtung bleiben muss, hängt vom Genesungsverlauf ab.