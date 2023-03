Mandalika: Darauf musste Yamaha 13 Jahre warten

Auf dem Mandalika Street Circuit machte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Punkte auf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) gut. Was das zweite Meeting der Superbike-WM 2023 für Yamaha außerdem so besonders machte.

Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) gewann zwar die beiden Hauptrennen auf dem Mandalika Circuit, weil der Spanier aber im Superpole-Race am Sonntag stürzte, fuhr Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu mit zwei zweiten Plätzen und dem Sieg im Sprintrennen die meisten Punkte ein. Aus Sicht von Yamaha ist das aber nicht das einzige erwähnenswerte vom zweiten Rennwochenende der Superbike-WM 2023.

«Toprak und Andrea sorgten am Samstag für den ersten Yamaha-Doppelsieg in der Superpole seit fast 13 Jahren. Dann schrieben sie erneut Geschichte, indem sie im Superpole-Race am Sonntag den ersten und zweiten Platz belegten – es war das erste Mal, dass dies dem Team gelang», zählte Rennchef Andrea Dosoli auf. «Es war auch Topraks erster Sieg in dieser Saison, während Andrea mit dem zweiten Platz sein bisher bestes Ergebnis in der Saison 2023 erzielte und damit die beste Platzierung seiner Superbike-Karriere egalisierte.»

Was der Italiener vergisst zu erwähnen: Im Superpole-Race absolvierte Razgatlioglu den 100. Start für das Pata Yamaha-Werksteam.

«Wir verlassen Mandalika mit einem positiven Gefühl, denn unsere Fahrer sind Zweiter und Dritter der Gesamtwertung und Yamaha ist Zweiter der Herstellerwertung», betonte Dosoli. «Vielen Dank an alle Teams und Fahrer, denn mit dem Test und zwei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden war es eine lange Reise. Alle waren perfekt vorbereitet und engagiert, was uns einen starken Saisonstart ermöglicht hat.»

Übrigens: Yamaha hatte beim Meeting auf der Insel Lombok unter der Verkleidung eine verstecke Nachricht für die heimischen Fans angebracht. Der Schriftzug ‹Terima kasih Indonesia› war nur in Schräglage zu sehen und bedeutet schlicht ‹Danke Indonesien›.

«Es war großartig, in Indonesien vor 59.000 Fans zu fahren – das sind 15 Prozent mehr als 2022 und zeigt, wie groß die Leidenschaft für den Motorradsport in dieser Region ist», weiß Dosoli.