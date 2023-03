Erstes SBK-Podium: Xavi Vierge (3./Honda) sprachlos

Der dritte Platz im zweiten Rennen in Mandalika wurde Xavi Vierge nicht geschenkt, der Honda-Pilot hat ihn sich redlich verdient. Es ist das erste Podium des Spaniers in der Superbike-WM.

Ohne Zweifel gehört Xavier Vierge zu den positiven Überraschungen beim zweiten Saisonmeeting der Superbike-WM 2023. Der Spanier fuhr auf dem Mandalika Street Circuit im ersten Lauf am Samstag von Startplatz 13 auf die siebte Position nach vorn, im Superpole-Race am Sonntagvormittag sogar auf Platz 6.

Als der zweite Lauf nach vier Runden abgebrochen werden musste (Sturz Michael van der Mark/BMW und Philipp Öttl/Ducati), hatte sich der Honda-Pilot auf Platz 3 vorgearbeitet und hatte für den Restart eine nochmals verbesserte Ausgangsposition. Als Dritter im Ziel hatte Vierge nur 3 sec Rückstand auf Sieger und WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati)!

Nach seinem ersten Podium in der Superbike-Kategorie war der 25-Jährige außer sich vor Freude. «Im Moment bin ich sprachlos», stammelte Vierge im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Seit meinem ersten Tag auf dem Bike haben wir so hart für solche Ergebnisse geschuftet und der Weg war alles andere als einfach. Manchmal waren wir nahe dran, aber dann passierte etwas. Diese Saison begann nicht sonderlich gut, aber das Team gab mir die erforderliche Geduld. Wir haben uns darauf konzentriert, möglichst viele Runde mit unserer Basisabstimmung zu fahren, wodurch mein Vertrauen zum Bike immer größer wurde und mit jeder Runde wurde ich schneller.»

Vierge weiter: «In Mandalika hatten wir von Beginn an die Pace für die Top-3, hatten dann aber massive Probleme in der Superpole – Startplatz 13 war eine verdammt schwere Ausgangsposition. Nach Platz 7 im ersten Lauf war mir aber klar, dass ich im Superpole-Race eine bessere Startplatzierung für den zweiten Lauf erreichen kann. Mit Platz 6 haben wir das geschafft, was durch den Abbruch und nur acht Runden nicht einfach zu erreichen war. Aber es half mir für den zweiten Lauf enorm, damit das Podium möglich wurde.

Von einem Durchbruch für Honda kann man jedoch nicht sprechen, denn Teamkollege Iker Lecuona strauchelte in Indonesien mit den Plätzen 12, 16 und 9. Mit 43 Punkten ist Vierge auf Rang 7 der beste Fahrer der Honda Racing Corporation in der Gesamtwertung der Superbike-WM 2023.