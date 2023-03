Michael van der Mark: Der schwierigste Teil für BMW

Bei den ersten beiden Events der Superbike-WM 2023 in Australien und Indonesien gab es für BMW nur wenige Lichtblicke. Michael van der Markl fasst die Problematik zusammen.

Rang 6 von Michael van der Mark im ersten Rennen auf Lombok markiert die Bestleistung eines BMW-Fahrers in den ersten sechs Läufen der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Indonesien. Das schlägt sich auch im Gesamtstand nieder: Scott Redding, van der Mark, Garrett Gerloff und Loris Baz liegen geschlossen auf den Plätzen 14 bis 17 – unter 22 Stammfahrern.

Zwischen Mandalika und Assen am 21.–23. April sind sieben Wochen Pause, in denen BMW wie viele andere zum Testen gehen wird – am 30./31. März in Barcelona, wo sich der deutsche Hersteller aufgrund des niedrigen Griplevels immer schon schwergetan hat.

«Das Motorrad macht jetzt, was ich möchte», sieht van der Mark nach dem schwierigen Saisonstart die positiven Seiten der Entwicklungsarbeit über den Winter. «Dem Bike fehlt es aber nach wie vor etwas an Zug aus den Kurven hinaus. Aber auch diesbezüglich sind wir besser geworden. Ich kann mit den anderen fahren, sie ziehen mir nicht in einem Bereich massiv davon. Letztlich reden wir über einige fehlende Zehntelsekunden – die, die am schwierigsten zu finden sind.»

Der Niederländer, der sich im zweiten Hauptrennen auf Lombok bei einem spektakulären Highsider die mittlere Phalanx am Ring- und kleinen Finger der linken Hand brach, sagt, dass die Grundabstimmung der neuen M1000RR für ihn passt. «Jetzt brauchen wir einige neuen Teile, um etwas schneller zu werden», hielt van der Mark fest. «Wir wissen, was wir mit unserem Set-up machen können. Und ich könnte auch schneller fahren. Um mir mein Leben aber etwas einfacher zu machen, müssen wir neue Teile testen.»