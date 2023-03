Mandalika, Lauf 2: Stürze und Dramen bei Ducati-Sieg

Das zweite Rennen der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Street Circuit wurde nach Stürzen abgebrochen und neu gestartet. Während Ducati-Star Álvaro Bautista gewann, erlebten Jonathan Rea und Philipp Öttl ein Desaster.

Bei Rennstart um 13:30 Uhr Ortszeit war es windig und trocken, aber bedrohlich dunkle Wolken näherten sich der Rennstrecke. Bei 30 Grad Celsius Luft- und 54 Grad Celsius Asphalttemperatur erwartete die Piloten eine Hitzeschlacht. Die 59.251 Zuschauer bekamen auch auf der Rennstrecke einen heißen Kampf zu sehen.

Die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen der Superbike-WM auf dem Mandalika Street Circuit entsprachen dem Ergebnis des Superpole-Race am Sonntagvormittag, doch das war nach einem Abbruch in Runde 8 hinfällig.

Das Rennen verlief bis dahin turbulent und dramatisch. Mehrere Verbremser, Überholmanöver und Stürze sorgten für ein Durcheinander. Als Michael van der Mark mit einem mächtigen Highsider von seiner BMW flog, der dahinter fahrende Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) in dessen Motorrad krachte und unabhängig davon auch Scott Redding (BMW) stürzte, wurde das Rennen abgebrochen.

Der Restart erfolgte nach Beseitigung aller Trümmerteile und Reinigung der Strecke über 14 Runden und mit dem Stand am letzten Messpunkt. Der war Rinaldi vor Razgatlioglu, Vierge, Bautista, Rea, Bassani, Locatelli, Danilo Petrucci (Ducati), Iker Lecuona (Honda) und Aegerter.

Bereits beim ersten Startversuch fehlten Bonovo action-Pilot Loris Baz, der sich bei einem Kontakt mit Alex Lowes im Superpole-Race am rechten Bein verletzte, sowie der mit Magen-Darm-Problemen kämpfende Eric Granado (Petronas MIE Honda). Beim Restart mit nur noch 16 Piloten blieben zusätzlich die Startplätze von van der Mark, Öttl, König und Sykes frei.

Den Start gewann Rinaldi, der mit schnellen Rundenzeiten einen kleinen Vorsprung auf Razgatlioglu und Bautista herausfahren konnte. Aber Rinaldi strauchelte in den letzten Runden, während der Weltmeister Razgatlioglu überholte und in Runde 13 die Führung übernahm. Rinaldi wiederum vergab durch einen Fehler einen Platz auf dem Podium und wurde Vierter. Nutznießer war Razgatlioglu, der kampflos Platz 2 übernahm sowie der stark fahrende Honda-Pilot Xavi Vierge. Der Spanier hielt über die volle Distanz Anschluss auf die Podiumsplätze.

Für Kawasaki war auch der zweite Superbike-Lauf auf Lombok ein Desaster. Jonathan Rea hatte nie den Speed der Spitze und kämpfte um Platz 5, bis er in Runde 9 stürzte und zur Untersuchung ins Medical Center gebracht wurde. Alex Lowes wurde nur 13.

Die beste BMW brachte Scott Redding auf Platz 10 ins Ziel. Superbike-Rookie Dominique Aegerter kreuzte als

So lief das Rennen:

Start: Rinaldi vor Razgatlioglu und Bautista in die erste Kurve. Dann Vierge, Bassani und Rea. Redding Zehnter, Aegerter auf 12.



Runde 1: Rinaldi, Razgatlioglu und Bautista innerhalb 0,3 sec, Vierge (4.) liegt 0,8 sec zurück. Rea Fünfter vor Bassani, Locatelli und Petrucci.



Runde 2: Rinaldi, Razgatlioglu und Bautista 0,8 sec vor den Verfolgern. Der Weltmeister fährt in 1:32,594 min die schnellste Runde.



Runde 3: Rinaldi zieht in 1:32,398 min um 0,9 sec davon. Bautista (3.) wird von Razgatlioglu aufgehalten. Redding ist Zwölfter, Aegerter auf 13.



Runde 4: Bautista findet eine Lücke und zieht an Razgatlioglu vorbei auf Platz 2, aber er liegt bereits 1,4 sec hinter seinem Teamkollegen. Vierge (4.) hält Bassani, Rea und Locatelli in Schach. Gerloff bester BMW-Pilot auf Platz 11.



Runde 5: Bautista kommt Rinaldi nur um wenige 0,142 sec näher.



Runde 6: Rinaldi 1,1 sec vor Bautista und 2 sec vor Razgatlioglu. Vierge (4.) fährt die Zeiten der Top-3. Rea (6.) kommt nicht an Bassani vorbei.



Runde 7: Bautista verkürzt in 1:32,247 min auf 0,7 sec Rückstand. Vierge holt zu Toprak auf. Bassani, Rea, Locatelli und Petrucci kämpfen um Platz 5.



Runde 8: Rea führt jetzt die Kampfgruppe um Platz 5 an. Redding überholt Gerloff und ist als Elfter wieder bester BMW-Pilot.



Runde 9: Rinaldi wieder um 1,2 sec vor Bautista. Rea gestürzt!



Runde 10: Bautista gibt nicht auf und kommt Rinaldi näher. Razgatlioglu (3.) nur 0,3 sec vor Vierge (4.). Locatelli, Bassani, Petrucci und Lecuona kämpfen um Platz 5. Aegerter Zwölfter.



Runde 11: Bautista hat Rinaldi eingefangen und ist sichtbar überall schneller als sein Teamkollege.



Runde 12: Nur 0,1 sec trennen Rinaldi und Bautista. Razgatlioglu scheint Vierge im Griff zu haben.

Runde 13: Bautista macht kurzen Prozess und überholt Rinaldi mit Leichtigkeit.



Letzte Runde: Bautista siegt, Rinaldi (4.) vergibt nach Fehler den Platz auf dem Podium an Razgatlioglu (2.) und Vierge (3.). Redding Zehnter, Aegerter auf Platz 12.