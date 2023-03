Honda-Pilot Eric Granado (26) hält sich Ducati warm

Beim Superbike-Meeting in Indonesien war Eric Granado die meiste Zeit nur Zuschauer, dafür war der Petronas MIE Honda-Pilot wenige Tage später mit einer Ducati auf der Rennstrecke unterwegs.

Eric Granado war einer von mehreren Superbike-Piloten, die sich beim zweiten Meeting der Superbike-WM 2023 in Indonesien einen hartnäckigen Magen-Darm-Infekt zugezogen hatte – und zwar bereits vor dem Rennwochenende. Den ersten Trainingstag stand der Brasilianer noch durch, ab Samstag wurde der Honda-Pilot vom ärztlichen Team aus dem Verkehr gezogen.

«Seit dem Mittwoch hatte ich Erbrechen und Durchfall. Ich versuchte es, irgendwie zu schaffen und ging nach jeder Session ins Medical-Center, aber die Ärzte hielten es für besser, dass ich die Rennen nicht fahre», erklärte Granado, der seine erste volle Saison in der Superbike-WM bestreitet.

Granado ist in diesem Jahr ein viel beschäftigter Mann, denn bereits vor dem Vertrag mit Petronas MIE Honda verlängerte der 26-Jährige aus São Paulo beim MotoE-Team LCR. Übliche Praxis ist, dass bei Terminkonflikten der frühere Vertrag Vorrang hat. So wie es bei Dominique Aegerter in der Saison 2021 der Fall war.

Glück für Granado: Nur das MotoE-Finale in Misano (9./10. September) kollidiert mit der Superbike-WM in Magny-Cours.

In der elektrischen Rennserie wird mit der neuen Ducati V21L ein Einheitsmotorrad eingesetzt. So ist Granado in diesem Jahr also mit zwei verschiedenen Herstellern verbunden. Beim MotoE-Test in Jerez in der vergangenen Woche war er so weit wiederhergestellt, dass er in 1:47,053 min Bestzeit fuhr.

Eric Granado ist seit der MotoE-Debütsaison 2019 in der Elektro-Serie dabei und peilt in diesem Jahr den Titel an.