Yamaha-Rennchef: Toprak die Referenz für Aegerter

Das Aufgebot von Yamaha in der Superbike-WM 2023 ist das stärkste, das die Japaner jemals an den Start brachten. Die Referenz für alle ist Aushängeschild Toprak Razgatlioglu.

So stark war Yamaha noch nie in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft aufgestellt: Vier Teams mit sechs Fahrern umfasst die Liste, davon vier Piloten habe bereits Weltmeisterschaften in Superbike-WM, Supersport-WM oder Moto2 gewonnen. «Wir haben ein beeindruckendes Aufgebot. Ich denke, es ist das beste, das wir je in der Superbike hatten», hielt auch Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest.

Angeführt vom offiziellen Team Pata Yamaha Prometeon mit Aushängeschild Toprak Razgatlioglu (SBK-Weltmeister 2021) und Andrea Locatelli (SSP-Weltmeister 2020) überzeugten bei den Überseerennen in Australien und Indonesien Dominique Aegerter (SSP-Weltmeister 2021 und 2022) und Remy Gardner (Moto2-Weltmeister 2021) im Junior-Team GRT Yamaha bietet. Bei MotoXracing gibt Bradley Ray (BSB-Champion 2022) sein Debüt als Stammfahrer und das neue SBK-Team GMT94 vertraut auf Lorenzo Baldassarri (SSP-Vize 2022).

Was mit der R1 gegen Weltmeister und Ducati-Star Álvaro Bautista möglich ist, ist die Aufgabe von Razgatlioglu. «Aufgrund dessen, was er in der Vergangenheit erreicht, ist Toprak unser Referenzfahrer», sagte Dosoli. «Andrea Locatelli hat in diesem Winter einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Für mich ist er auf dem Niveau von Johnathan Rea und Toprak. Das wird ein wichtiges Jahr für ihn.»

Mit jeweils zwei Top-10-Ergebnissen in den bisher sechs Rennen gaben die Rookies Gardner und Aegerter einen soliden Einstand in der Superbike-Kategorie. «Remy gewöhnt sich noch an die Reifen, die er noch nie benutzt hat. Der Schlüssel in seinem Fall wird sein, wie er mit den Reifen während eines Rennens umgehen wird», zeigte Dosoli auf. «Dominique hat den Sprung von der 600er auf das Superbike geschafft, aber er ist ein Fahrer, der schon vorher große Motorräder gefahren ist. Er passt sich hervorragend an und ist normalerweise ein Fahrer, der im Rennen seine beste Leistung gibt. Ich bin gespannt, wie weit er und Remy in diesem ersten Jahr mit uns kommen können.»

Dosoli erwartet, dass sich auch die beiden übrigen Fahrer im Verlauf der Saison steigern werden. «Wir haben da Baldassarri, der von der 600er kommt. Er und sein Team sind neu in dieser Klasse, also müssen wir ihnen Zeit geben, sich zu entwickeln, und dürfen sie nicht unter Druck setzen. Ich rechne damit, dass sie ab Mitte der Saison ihre Leistung bringen werden», weiß der Italiener. «Und schließlich haben wir Bradley, der die R1 kennt, weil er mit einer Maschine, die unserer sehr ähnlich ist, die britische Superbike-Meisterschaft gewonnen hat. Er kennt die Pirellis, aber nicht die Elektronik, denn in Großbritannien wird die offene Elektronik nicht wie bei uns verwendet. Bradley wird an den Europarennen teilnehmen.»