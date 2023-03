Loris Baz (30): «Nicht nur BMW hat Probleme»

Obwohl für Loris Baz derzeit die Genesung im Vordergrund steht, macht sich der BMW-Pilot Gedanken über die Konkurrenzfähigkeit der M1000RR. «Es passiert leicht, dass man wie ein Trottel aussieht», sagte der Franzose.

Der beiden Überseerennen zu Beginn der Superbike-WM 2023 waren für BMW ernüchternd. Der Abstand zur Spitze wurde im Vergleich zur vergangenen Saison nicht verringert, das beste Finish fuhr Michael van der Mark als Sechster im ersten Lauf auf dem Mandalika Circuit heraus. Mit vier Top-Piloten in zwei soliden Teams wurden 29 Punkten in der Herstellerwertung erreicht – Honda hat als vorletzter 51 Zähler.

«Es war hart, aber wir haben erst zwei Runden hinter uns», sagte Loris Baz, der nach seinem Unfall in Indonesien für einige Wochen ausfallen wird. «Ich dachte den ganzen Winter über, dass wir Rennen fahren müssen, um zu sehen, wo wir stehen. Phillip Island war wirklich schwierig. Abgesehen von Michael, der wirklich gut fuhr und etwas mehr hatte als wir, war keine BMW schneller als die andere, und das mit drei völlig unterschiedlichen Set-ups.»

Kleine Lichtblicke nimmt der Bonovo action-Pilot jedoch wahr.

«In Australien waren wir sehr weit weg, und wir wussten nicht, wo wir uns verbessern konnten. Am Sonntag in Indonesien war ich bis zu den beiden Zwischenfällen unter den ersten sechs, und das ist ein Platz, an dem ich seit der ersten Hälfte des letzten Jahres nicht mehr gewesen bin», betonte der Franzose. «Jeder bei BMW und im Team arbeitet wirklich hart und niemand hat aufgegeben. Man sieht bei Kawasaki, dass wir nicht die Einzigen sind, die Probleme haben, denn Yamaha und Ducati legen das Niveau sehr hoch, hauptsächlich Ducati. Das ist gut für die Meisterschaft, denn es gibt schnellere Motorräder als letztes Jahr und es ist so eng.»

Der 30-Jährige weiß, dass die BMW-Piloten bis auf wenige Ausnahmen bisher keinen Eindruck schinden konnten.

«Es ist super einfach, weiter hinten wie ein Trottel auszusehen – aber wir sind schneller als im vergangenen Jahr», erklärte der 30-Jährige. «Das Level ist dichter. Ich spüre die Verbesserung, und wir haben einen Schritt gemacht. Es war aber noch kein großer Schritt dabei, allerdings war der Winter sehr kurz. Ich glaube fest an das Projekt, und wir werden es mit Sicherheit schaffen.»