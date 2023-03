BMW jubelt: Husarenritt von Michael van der Mark (6.)

Im ersten Rennen der Superbike-WM 2023 in Indonesien sahen wir im Mittelfeld spannende Szenen. Einer der Protagonisten war BMW-Pilot Michael van der Mark, der als Sechster vor Honda und Kawasaki ins Ziel kam.

Das Superbike-Meeting auf dem Mandalika Street Circuit ist für Michael van der Mark ein zweites Heimrennen, viele Einheimische feuern den BMW-Piloten von den Tribünen frenetisch an. Der Niederländer hat eine große Fan-Gemeinde, denn seine Großmutter mütterlicherseits stammt aus Indonesien.

Da passte es, dass der 30-Jährige im ersten Lauf am frühen Samstagnachmittag eines seiner besten Rennen mit der M1000RR zeigte. Schon am Freitag hatte sich van der Mark zuversichtlich geäußert und bestätigte seine Aussage mit Platz 6 – dabei kam der BMW-Pilot als Zwölfter der Superpole nur als 14. aus der ersten Runde!

«In der Superpole hatte ich wirklich ein gutes Gefühl. Es kam nur, als ich mit dem zweiten Qualifyer rausging, die gelbe Flagge. Also habe ich versucht, den Reifen zu schonen, aber die zweite Runde war dann nicht mehr so gut», erklärte der Niederländer sein verhaltenes Qualifying. «Ich war also etwas enttäuscht, habe aber dennoch gefühlt, dass die Pace gut ist. Im Rennen hatte ich einen guten Start. Allerdings habe ich in Kurve eins eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe es außen versucht, aber da sind einige Mitstreiter aneinander geraten, und ich habe einige Plätze verloren.»

In Runde 8 überholte van der Mark seinen Rokit BMW Motorrad-Teamkollegen Scott Redding und war als Neunter bester BMW-Pilot. Mit jeder Runde schien der Supersport-Weltmeister von 2014 stärker zu werden und überholte im letzten Renndrittel die Kawasaki-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes sowie den ebenfalls stark fahrenden Honda-Piloten Xavier Vierge. In der letzten Runde seine persönlich schnellste Zeit fahrend, verpasste er den fünftplatzierten Danilo Petrucci (Barni Ducati) nur um eine Sekunde.

«Aber ich habe Ruhe bewahrt und hatte sofort eine gute Pace. Ich fuhr einfach mein Rennen weiter, versuchte die Reifen zu schonen und habe mich Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet», berichtete der BMW-Pilot. «Am Ende sah ich, dass die Jungs vor mir immer mehr in Schwierigkeiten gerieten. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen und war von der Pace überrascht. Ich hatte einige schöne Duelle und tolle Überholmanöver. Auf Platz 6 ins Ziel zu kommen, ist fantastisch. Wenn man sich das Rennen und die Pace anschaut, meine letzte Runde war gleichzeitig meine schnellste: Es hat mir heute wirklich Spaß gemacht, mit meiner BMW M 1000 RR zu fahren.»

Mit seinem Husarenritt sorgte van der Marl nicht nur für das bisher beste Saisonergebnis von BMW, sondern machte BMW hinter Ducati und Yamaha zum drittbesten Hersteller im ersten Lauf!