Danilo Petrucci (Ducati) hat die SBK-WM unterschätzt

Dass er in der Superbike-WM 2023 um den Titel gewinnen würde, hatte Danilo Petrucci ohnehin nicht erwartet. Der Ducati-Pilot hat aber auch nicht starken Gegner wie Philipp Öttl und Dominique Aegerter gerechnet.

Allein die Anwesenheit von Danilo Petrucci ist eine Bereicherung für die Superbike-WM. Der Italiener hat sich in der MotoGP und bei der Rallye Dakar (ein Etappensieg 2022) einen Namen gemacht und ist weltweit bekannt.

Sportlich hat der 32-Jährige auch einiges zu bieten. Beim Meeting auf dem Mandalika Street Circuit brauste der Barni Ducati-Pilot als bester Privatier als Sechster ins Ziel, sein bestes Finish ein fünfter Platz im ersten Lauf auf der Insel Lombok. In der Gesamtwertung belegt Petrucci mit 36 Punkten den achten WM-Rang.

Bei der Einschätzung, was er in seiner ersten Superbike-Saison erreichen kann, ist der Ducati-Pilot realistisch. «Ich würde gerne der Beste der Unabhängigen sein, das ist klar, aber ich setze mir das nicht als Ziel. Meine Priorität ist es, am Ende der Saison zufrieden zu sein: Ich schaue von Rennen zu Rennen und nicht auf die Meisterschaft», sagte Petrucci unseren Kollegen von Corsedimoto. «In diesem Jahr will ich sehen, ob ich gewinnen kann. Ich würde gerne einer der Fahrer sein, die mindestens ein Rennen in der MotoGP und eines in der Superbike gewinnen können. Dafür bin ich hier, ich mache keinen Hehl daraus.»

In der Superbike-WM 2023 ist das Niveau aber noch einmal gerade gestiegen, gerade im breiten Mittelfeld. Nicht nur der derzeit beste Privatfahrer, Axel Bassani vom Ducati-Team Motocorsa, sieht Petrucci als Herausforderung an. «Es ist kein Spaziergang. Das Niveau ist höher, als ich es mir vorgestellt habe», betonte der Italiener. «Axel ist ein ausgezeichneter, netter und intelligenter Typ. Ich glaube auch nicht, dass es bei den Kundenpiloten nur ihn gibt. Es gibt da auch Öttl, Gardner und Aegerter, die sehr stark unterwegs sind. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass das Niveau in der Superbike-WM so hoch ist und ich muss mehr kämpfen, als ich erwartet hatte.»