Aragon-Test: Johnny Rea (Kawasaki) 0,5 sec schneller

Die Werksteams der Honda Racing Corporation und Kawasaki sowie die Kundenteams Pedercini und Motoxracing nutzten den zweitägigen Test in Aragon zur Vorbereitung auf den Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen.

Für zwei Tage stand das MotorLand Aragon im Zeichen der Superbike-WM. Allerdings nutzten nur wenige Teams die Testgelegenheit. Von den Werksteams war nur Honda mit Iker Lecuona und Xavi Vierge sowie Kawasaki mit Jonathan Rea und Alex Lowes anwesend.

Überschaubar auch das Aufgebot der Kundenteams, die lediglich durch Pedercini Kawasaki (Isaac Vinales) und Motoxracing Yamaha (Bradley Ray) vertreten waren, wobei für letzteres der Test ein Reinfall war. Denn nach einem Motorschaden am Mittwoch auf der Outlap verbrachte das Yamaha-Team die meiste Zeit in der Garage, um die R1 wieder flottzumachen. Erst am Donnertsagnachmittag kam der aktuelle Britische Meister zum Fahrer und spulte immerhin 43 Runden ab.

Für die Testbestzeit sorgte indes Jonathan Rea in 1:49,482 min, gefahren am Donnerstagnachmittag als die Bedingungen am wärmsten waren. Der Rekordweltmeister hatte auch am Mittwoch die schnellste Zeit vorgelegt und steigerte sich im Vergleich zum Vortag um 0,5 sec.

Hinter dem Kawasaki-Star reihte sich das Honda-Duo Vierge und Lecuona ein, Vierter wurde Lowes. Die Zeiten der Top-4 sind eng beieinander und nur von 0,103 sec getrennt.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde im MotorLand fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,375 min; den Pole-Rekord hält mit 1:48,267 min ebenfalls der Türke.

Wie immer bei Tests haben die Rundenzeiten wenig Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme abspulen und die Fahrer zu verschiedenen Uhrzeiten ihre schnellste Runde drehen.

Nächste Woche findet in Barcelona am 30./31. März ein weiterer Superbike-Test statt,

Zeiten Superbike-Test Aragon, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,482 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, 1:49,565

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:49,584

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,585

5. Bradley Ray (GB), Yamaha, 1:51,716

6. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:52,106

7. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,161

Zeiten Superbike-Test Aragon, Mittwoch:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,903 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:50,090

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:50,250

4. Xavi Vierge (E), Honda, 1:50,537

5. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:53,399

6. Bradley Ray (GB), Yamaha, nicht gefahren