Danilo Petrucci (Ducati): Kein Grip, großer Rückstand

Superbike-Rookie Danilo Petrucci legte große Hoffnungen in den Barcelona-Test, denn neue Teile sollten seine Probleme mit der Ducati V4R beseitigen. Den Durchbruch konnte er am ersten Tag aber nicht vermelden.

Für den zweitägigen Barcelona-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche erhielt Danilo Petrucci neues Material, damit die für Werkspilot Álvaro Bautista maßgeschneiderte Ducati V4R auch für einen schwereren Piloten wie ihn besser funktioniert. Der Tank ist für den Spanier eher schmal gestaltet, die Sitzbank höher.

Was paradox klingt: Der deutlich größere Petrucci muss niedriger sitzen, damit sein höheres Gewicht näher am Zentrum ist.



«Die neue Einheit besteht aus Tank und Sitz, wobei was so aussieht wie der Tank, nur eine Attrappe ist; tatsächlich sitzen wir auf dem Tank», erklärte Petrucci. «Die Sitzhöhe ist jetzt etwas mehr als einen Zentimeter niedriger und das verschiebt den Schwerpunkt nach unten. Leider erzielten wir aber nicht den gewünschten Effekt. Deshalb haben wir ihn nur kurz probiert und haben entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Am Freitag werden wir ihn erneut probieren.»

Der Barni Spark-Pilot beschäftigte sich anschließend mit der Abstimmung der Ducati für das Rennwochenende Anfang Mai. In 1:42,355 min büßte er am ersten Testtag gewaltige 1,855 sec auf die Tagesbestzeit von Bautista ein.



«Wir haben hier kaum Traktion. Das Hinterrad dreht ständig durch, das Bike rutscht und slidet stark», klagte der 32-Jährige. «Wir wollen erreichen, am Kurvenausgang früher ans Gas gehen zu können. In dieser Phase leiden wir am meisten. Wir haben verschiedene Lösungen getestet, vorwärts hat uns aber keine davon gebracht.»