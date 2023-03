Barcelona-Test, Tag 1: Bautista stark, Toprak stürzte

Das Kawasaki-Werksteam will erst am Freitag testen, wenn es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya deutlich wärmer sein soll. Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) lag am Donnerstag vorn.

Kawasaki, deren Werkstatt nur wenige Kilometer von der Rennstrecke in Montmelo entfernt liegt, hatte am Donnerstag zwar zahlreiche Gäste in der eigens für den Test aufgestellten Hospitality, doch die Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes verabschiedeten sich bereits um 14 Uhr und fuhren ins Hotel. Sie werden erst am Freitag testen, wenn es laut Vorhersage deutlich wärmer als am Donnerstag werden soll – bis zu 26 Grad im Schatten sind angekündigt.

Der Grund dafür ist, dass Kawasaki schon den Großteil seiner zehn erlaubten Testtage aufgebraucht hat und Erkenntnisse auf heißer Strecke nötig sind, um die Entwicklung der ZX-10RR voranzutreiben.

Für die schnellste Zeit sorgte am Donnerstag Weltmeister Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati) mit 1:40,500 min mit dem weichen SCQ-Reifen. Damit fuhr der Spanier, der den Testtag nicht bis 18 Uhr ausreizte, nur 0,092 sec langsamer als Tom Sykes 2021 mit der BMW bei seinem Pole-Rekord in 1:40,408 min.

«In seinem Long-Run am Nachmittag war Bautista über eine Sekunde pro Runde schneller als wir», hielt Yamaha-Teamchef Paul Denning gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Hier zeigt sich deutlich, wie wichtig Motorleistung ist, deshalb sind auch Honda und BMW deutlich näher an uns dran.»

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona, beim letzten Event in Barcelona Ende September 2022 auf Pole-Position, war nur 0,221 sec langsamer als Bautista und wurde Zweiter.

Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati) als Dritter verlor bereits 0,473 sec auf die Spitze. Schnellster aus dem BMW-Trio, Loris Baz fehlt verletzungsbedingt, war mit 0,650 sec Rückstand Garrett Gerloff aus dem deutschen Bonovo-action-Team auf Platz 4.

Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hatte am Vormittag einen Sturz in Kurve 2, als ihm das Vorderrad wegrutschte und sich seine Yamaha anschließend mehrfach überschlug. Wegen dieser Reparatur und einigen Umbauten an der R1 verbrachte der Türke einige Zeit in der Box und landete mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Platz 6.

Wie immer bei Tests gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Testprogramme sehr unterschiedlich sind und nicht bekannt ist, mit welchem Hinterreifen die Fahrer ihre schnellste Runde drehten.