Iker Lecuona bestätigt: Honda-Fortschritt ist echt

Mit der zweitbesten Zeit an ersten Testtag der Superbike-WM in Barcelona setzte Iker Lecuona eine Duftmarke. Doch der Honda-Werkspilot betont, dass die Fortschritte der CBR1000RR-R auch im Renntrimm erkennbar sind.

Nur drei Piloten fuhren am Mittwoch eine Rundenzeit von unter 1:41 min. Neben dem überragenden Álvaro Bautista und dessen Teamkollegen Michael Rinaldi war Iker Lecuona, der das Ducati-Duo sprengte und in 1:40,721 min die zweitbeste Zeit fuhr.

Die Rundenzeit des Honda-Piloten ist bemerkenswert, denn sie ist schneller als seine Pole-Zeit aus dem vergangenen Jahr.



«Ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Wir haben uns auf die Basiseinstellung fokussiert. Hinsichtlich der Elektronik ist uns bewusst, dass wir sie weiter verfeinern müssen. Aber ich bin zufrieden, was wir am ersten Testtag erreicht haben», sagte der Spanier erleichtert. «Wir haben beim Test in Aragon vor einer Woche ein paar neue Dinge probiert, an der Elektronik und andere Sachen. Hier in Barcelona haben wir es erneut getestet, um herauszufinden, ob es wirklich eine Verbesserung darstellt und auch auf einer anderen Strecke funktioniert. Von Barcelona wissen wir, dass der Reifenverschleiß kritisch ist, aber auch generell, wenn es etwas kühler ist. Ich habe den ganzen Tag nur auf mich geachtet und bin glücklich, weil wir den Fortschritt bestätigen konnten.»

Die Steigerung bezieht sich jedoch nicht nur auf eine schnelle Runde, sondern auch auf die Konstanz.



«Unsere Race-Pace haben wir im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gesteigert und auch meine schnellste Runde war schneller als meine Pole-Zeit vom vergangenen Jahr. Natürlich sind die Bedingungen nicht ganz vergleichbar, aber ich fühle mich gut und komfortabel auf dem Bike, und das ist wichtig», berichtete der 23-Jährige. «Ich bin keine volle Renndistanz gefahren, aber etwa die Hälfte. Die Rundenzeiten waren konstant im Bereich von hohen 1:41 min, was uns überraschte. Deshalb sind wir uns auch sicher, dass wir wirklich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.»

Sollte Lecuona das auch am Rennwochenende Anfang Mai umsetzen können, wäre das eine gewaltige Verbesserung. Im ersten Lauf 2022 fuhr der Honda-Pilot nach zehn Runden nur 1:43 min!