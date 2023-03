Álvaro Bautista (Ducati): Bestzeit, Sturz, Feierabend

Für Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista ist der Test in Jerez beendet. Der Ducati-Star fuhr am Vormittag eine neue Bestzeit, stürzte wenig später und packte anschließend seine Sachen.

Als SPEEDWEEK.com am frühen Freitagnachmittag Álvaro Bautista in der Box von Aruba.it Ducati besucht, führte der Spanier die Zeitenliste vom Barcelona-Test weiterhin an. Am Vormittag hatte der 38-Jährige in 1:40,459 min für eine neue Bestzeit gesorgt und es sieht momentan danach als, als würde sich daran nichts mehr ändern.

Einziger Rückschlag von Bautista war ein Sturz gegen Mittag, als er den neuen Pirelli-Vorderreifen testete. «Insgesamt war es ein guter Tag, bis auf den Sturz, bei dem ich mich aber nicht verletzt habe. Es passierte mit dem neuen Vorderreifen, dem ich in dem Moment wahrscheinlich zu viel zugemutet habe. Probiert man etwas Neues, muss man ans Limit gehen – und ich ging darüber hinaus», erklärte der Weltmeister grinsend. «Heute haben wir uns mit den Reifen beschäftigt, besonders mit dem neuen Vorderreifen. Es war schwierig zu beurteilen, ob er Vorteile hat oder nicht. Insgesamt ist dem Standard-Reifen sehr ähnlich. Ähnlich war es mit dem Hinterreifen.»

Dass Bautista wenig später den Testtag beendete, hatte nichts mit dem Sturz zu tun. Ducati begnügt sich am Freitag mit einem halben Testtag, weil alles erledigt ist. «Ich hatte jeweils zwei Testtage in Jerez und Portimão, hier in Barcelona anderthalb. Also habe ich noch vier und einen halben Tag über», rechnete Bautista vor. «Meine schnellste Runde fuhr ich mit dem SCX-Reifen. Die Bedingungen waren schlicht besser als gestern mit dem SCQ. In Kurve 10 habe ich sogar einen Fehler gemacht und musste eine weite Linie fahren und habe dabei sicher ein paar Zehntelsekunden verloren. Wenn die Bedingungen am Rennwochenende ähnlich sind, werden wir dem Pole-Rekord sicher sehr nahe kommen.»

Zur Erinnerung: Den Pole-Rekord stellte 2021 Tom Sykes, damals mit BMW, in 1:40,408 min auf. «Damals gab es noch einen richtigen Qualifyer-Reifen – und auf eine schnelle Runde hat Tom besondere Fähigkeiten», ergänzte der Ducati-Pilot.

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Freitag, 13 Uhr:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,459 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, +0,062 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,894

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,973

5. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,984

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,088

7. Xavi Vierge (E), Honda, +1,187

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,260

9. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,265

10. Scott Redding (GB), BMW, +1,385

11. Toprak Razgatlioglu (TR), +1,515

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,727

13. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,765

14. Domi Aegerter (CH), Yamaha, +1,914

15. Axel Bassani (I), Ducati, +1,975

16. Florian Marino (F), Kawasaki, +2,564

17. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,336

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,471

19. Eric Granado (BR), Honda, +3,860

20. Bradley Ray (GB), Yamaha, keine Zeit