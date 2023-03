Barcelona, 13 Uhr: Ducati und Honda jagen BMW-Rekord

Seit 2021 hält BMW auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den Pole-Rekord, aufgestellt von Tom Sykes. Alvaro Bautista (Ducati) und Iker Lecuona (Honda) haben ihn am Freitagmorgen fast geknackt.

Weil das Kawasaki-Werksteam den Großteil seiner erlaubten zehn Testtage bereits verbraucht hat, und nur Erkenntnisse auf warmem Asphalt helfen, die Entwicklung der ZX-10RR voranzutreiben, haben Jonathan Rea und Alex Lowes auf den Donnerstag verzichtet. Am Freitagmorgen waren sie dafür die Ersten, die auf die Strecke gingen.

Am zweiten und letzten Testtag auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona wird erneut von 10 bis 18 Uhr getestet, am Nachmittag soll es bis zu 26 Grad Celsius warm werden, aktuell hat es 23 Grad.

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) hatte am Donnerstag mit einem Qualifyer-Hinterreifen für die Bestzeit gesorgt: In 1:40,500 min war der Spanier nur 0,092 sec langsamer als Tom Sykes 2021 mit der BMW bei seinem Pole-Rekord 1:40,408 min.

Bereits nach wenigen Minuten führte Bautista die Zeitenliste am Freitagmorgen mit 1:40,754 min an. Nach der ersten Stunde lag der 38-Jährige mit 1:40,459 nur noch um 0,051 sec über dem Pole-Rekord und ist damit minimal schneller als am ersten Testtag.

Honda-Ass Iker Lecuona ist mit 1:40,521 min kaum langsamer, hatte aber um kurz vor halb 12 Uhr einen heftigen Highsider in der letzten Kurve und musste ins Medical Center gebracht werden. Bislang gibt es noch keine genauen Informationen, welche Verletzungen er sich zugezogen hat.

Bautista stürzte eine halbe Stunde später zum Mittag wie Lecuona in Kurve 14, blieb aber unverletzt. Bradley Ray (Motoxracing Yamaha) hatte bereits in seiner ersten Runde am Morgen einen Abflug.

Als die meisten Teams gegen 13 Uhr eine kurze Mittagspause einlegten, hatte sich mit Bautista und Lecuona an der Spitze nichts geändert. Dahinter klafft eine Lücke von fast 0,9 sec zum Dritten Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati).

Wie immer bei Tests gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Testprogramme sehr unterschiedlich sind und nicht bekannt ist, wann die Piloten mit welchem Hinterreifen fahren.

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Freitag, 13 Uhr:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,459 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, +0,062 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,894

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,973

5. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,984

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,088

7. Xavi Vierge (E), Honda, +1,187

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,260

9. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,265

10. Scott Redding (GB), BMW, +1,385

11. Toprak Razgatlioglu (TR), +1,515

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,727

13. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,765

14. Domi Aegerter (CH), Yamaha, +1,914

15. Axel Bassani (I), Ducati, +1,975

16. Florian Marino (F), Kawasaki, +2,564

17. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,336

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,471

19. Eric Granado (BR), Honda, +3,860

20. Bradley Ray (GB), Yamaha, keine Zeit