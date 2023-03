Remy Gardner (Yamaha) schnell trotz Trümmerbruch

Der Australier Remy Gardner hing es nicht an die Glocke, dass er beim Barcelona-Test starke Schmerzen in der linken Hand hatte. Zum Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen wird er wieder fit sein.

Siebter am ersten Testtag, Neunter am zweiten und in der kombinierten Zeitenliste 1:41,294 min 0,8 sec langsamer als die Bestzeit von Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) – Remy Gardner zeigte beim zweitägigen Barcelona-Test eine durchweg solide Leistung.

Dabei war der Yamaha-Pilot eingeschränkt. Als SPEEDWEEK.com den Australier im Fahrerlager antraf, präsentierte der frühere MotoGP-Pilot einen bandagierten Zeigefinger an der linken Hand. Was harmlos aussieht, ist tatsächlich eine schmerzhafte Angelegenheit.



«Ich fuhr mit einem Trial bergab und touchierte einen Zaun. Als ich das Gleichgewicht verlor, legte ich das Bike auf die Seite und kam mit der Hand zwischen Gabel und Rahmen und der Finger wurde gequetscht. Es ist ein Trümmerbruch. Ich wollte es operieren lassen, aber es sind zu viele kleine Knochenfragmente», erzählte Gardner SPEEDWEEK.com. «So zu fahren war schmerzhaft, auf Schmerzmittel habe ich trotzdem verzichtet. In Assen in drei Wochen wird es noch nicht perfekt sein, aber es wird kein Problem sein.»

Trotz seiner Einschränkung spulte Gardner viele Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ab.



«Am Donnerstag fiel es mir zu Anfang besonders schwer. Ich machte einige Fehler, kam dann aber nach und nach rein. Am Ende war ich sogar ziemlich zufrieden, wie es gelaufen war», berichtete der Moto2-Weltmeister von 2021. «Wir hatten ein paar Dinge zu erledigen, um unangenehmen Vibrationen auf den Grund zu gehen, außerdem etwas für die Bremse und solche Dinge. Leider haben wir keine Lösung gefunden, aber wir haben reichlich Informationen gesammelt und finden hoffentlich bald einen Ausweg.»