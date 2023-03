Ducati-Experiment: Konstante Temperatur statt Kühlung

Bislang haben die Teams in der Superbike- und MotoGP-WM alles unternommen, um die Vorderradbremse zu kühlen. Ducati verfolgt während des Barcelona-Tests einen neuen Denkansatz.

Über die Jahre sahen wir bei den Herstellern viele verschiedene Konstruktionen, um Luft zu kanalisieren und der Vorderradbremse zuzuführen, um sie so zu kühlen. Hersteller wie Brembo haben dafür sogar Kühlrippen an den Bremszangen angebracht.

Am Donnerstag konnten besonders aufmerksame Beobachter auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an der Ducati von Weltmeister Alvaro Bautista eine Verkleidung um die Bremszange der Vorderradbremse herum entdecken.

Weil Bautista sehr sensibel ist, was die Bremsleistung betrifft, tüftelt Ducati daran diese gleichmäßiger zu gestalten, was durch gleichbleibende Temperatur erreicht werden soll.

«Wir versuchen herauszufinden, ob wir es schaffen, mit den Bremszangen in einem bestimmten Temperaturbereich zu bleiben», erklärte Ducatis Technischer Koordinator Marco Zambenedetti beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir hatten in Australien und während der Wintertests einige Probleme, sind uns aber nicht sicher, woher diese rührten. Was wir in Barcelona versuchen, ist eine Eruierung.»

Ducati versucht herauszufinden, um wie viel Grad sich die Temperatur der Bremszangen verändern kann, ohne dass dies einen Einfluss auf Bautistas Gefühl oder die Bremsleistung hat.

«Wir wissen nicht, ob die Bremsleistung konstanter ist, wenn die Bremsanlage wärmer oder kälter ist», räumte Zambenedetti ein. «Ziel ist, dass wir unter einer bestimmten Maximaltemperatur bleiben, aber auch, dass das Verhalten immer gleich ist. Wir müssen herausfinden, ob und wie das mit der Temperatur der Bremszangen zusammenhängt.»