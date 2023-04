So hat Axel Bassani (Ducati) beim SBK-Test geblufft

Beim zweitägigen Barcelona-Test trat Motocorsa-Ducati-Pilot Axel Bassani nicht wirklich in Erscheinung. Der beste Privatier der Superbike-WM 2023 zog es vor, sich nicht in die Karten schauen zu lassen.

Fast zwei Sekunden Rückstand und nur Platz 15 – es war offensichtlich, dass Axel Bassani beim Barcelona-Test am 30./31. März keinen Wert auf schnelle Rundenzeiten legte. Aber nicht nur das, der Ducati-Pilot absolvierte auf der spanischen Piste ein anderes Programm als die meisten seiner Kollegen.

So verzichtete der WM-Vierte auf den Test der neuen Pirelli-Reifen, obwohl diese wahrscheinlich am Rennwochenende zur Verfügung stehen werden. Die schnellsten Zeiten beim Test wurden mit dem neuen weichen Rennreifen SCX oder dem SCQ-Qualifyer gefahren.

«Wir haben nur den SC0-Reifen benutzt, also sind wir nicht auf Zeitenjagd gegangen – aber unsere Race-Pace ist wirklich gut», erklärte der 23-Jährige. «Bei Tests sind wir aber ohnehin selten schnell. Nicht immer, aber meistens. Die Rennwochenenden sind eine andere Story.»

Bassani fuhr dafür viele Runden. Am ersten Testtag spulte er 61 Runden ab; am zweiten Tag noch einmal 70 Runden. Neben neuen Teilen zur Verbesserung der Stabilität am Kurveneingang stand auch die Optimierung der Elektronik-Settings auf der To-do-Liste.