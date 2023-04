Danilo Petrucci: «Keiner kann mit Bautista mithalten»

«Alvaro Bautista fährt das Motorrad anders als alle anderen und nutzt auch die Reifen anders», lobt dessen Ducati-Kollege Danilo Petrucci. Der Italiener will in der Superbike-WM schnellstmöglich zu ihm aufschließen.

Fünf der ersten sechs Rennen der Saison 2023 hat Weltmeister Alvaro Bautista gewonnen. Lediglich im Sprintrennen in Indonesien ging er leer aus, weil er nach einem winzigen Fehler einen halben Meter neben die sehr schmale Ideallinie geraten und dort auf dem Schmutz ausgerutscht war.

Der Stand vor dem Europa-Auftakt in Assen am kommenden Wochenende: Der führende Bautista hat 112 Punkte, Toprak Razgatlioglu 75 und dessen Yamaha-Kollege Andrea Locatelli 70. Kawasaki-Star Jonathan Rea liegt nach misslungenem Auftakt mit 44 Zählern nur auf Platz 6, SBK-Rookie Danilo Petrucci ist mit 36 Punkten Achter.

«Alvaro leistet großartige Arbeit», lobte Petrucci im Gespräch mit SPEEDWEEK.com seinen Markenkollege. «Sicher hat er einen Vorteil wegen seines geringen Gewichts, er fährt das Motorrad aber auch anders als alle anderen. Und er nutzt die Reifen anders. Wenn wir uns die Fakten anschauen, dann ist Alvaro der Favorit. Ich sehe keinen, der mit ihm mithalten kann. Natürlich will ich näher an ihn herankommen, im Moment fährt er aber auf einem anderen Level. Es fühlt sich an wie zu Beginn des Jahres 2019, als er alle Rennen gewann.»

«Ich habe mir alle Daten von seinen Rennen und Tests angeschaut», verriet der langjährige MotoGP-Pilot, der jetzt für das Team Barni Ducati fährt. «Alvaro riskiert sehr viel, er stürzt aber nicht. Sein Motorrad verwindet sich und das Vorderrad droht wegzurutschen. Für einen Fahrer wie mich, der das Limit nicht kennt, ist so etwas riskant. Aber er weiß genau, wo das Limit ist, und geht immer an dessen Grenze. Ich brauche Zeit, um zu verstehen, wie er das macht. Ich muss mit meiner Abstimmung eine Möglichkeit finden, etwas Ähnliches wie er zu leisten. Manchmal bremse ich eine Kurve an und denke, ich bin am Limit. Dann sehe ich die Daten von Alvaro und stelle fest, dass er viel mehr am Limit ist. So realisiere ich, dass ich nicht am Limit bin, obwohl sich das Motorrad bereits schüttelt. Also muss ich mein Gefühl überwinden und es so wie er machen.»

«Viele Fahrer sind seit vielen Jahren mit diesen Reifen unterwegs», hielt Petrucci fest. «Und von den Newcomern bin ich der beste. Aber Toprak, Alvaro, Jonathan, Locatelli und Rinaldi sitzen mindestens die dritte Saison auf ihrem Motorrad. Ich will mehr, unglücklicherweise brauche ich aber etwas Zeit. Ich will nicht warten, aber es geht nicht anders.»