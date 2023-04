Bassani will nicht wie Rossi sein: Strafe akzeptiert

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Assen fiel Axel Bassani den FIM-Stewards mehrfach negativ auf. Seine Strafe im zweiten Lauf akzeptiert der Ducati-Pilot und gönnt Dominique Aegerter den vierten Platz.

In der Superpole am Samstag wurde Axel Bassani für den ersten Lauf mit einer Rückstufung um drei Startpositionen bestraft, weil er die BMW-Piloten Loris Baz und Garrett Gerloff behinderte. Dennoch wurde der Motocorsa Ducati-Pilot guter Fünfter.

Am Sonntag kam der Italiener auch nicht ungeschoren davon, als er im zweiten Lauf im Positionskampf mit Dominique Aegerter die Strecke verließ. Auf der Ziellinie Vierter wurde der Lockenkopf um eine Position zurückgestuft.



«Wir kamen zur letzten Schikane und Dominique wollte an mir vorbei. Wir berührten uns und ich kriegte die Kurve nicht mehr», erklärte Bassani SPEEDWEEK.com die Situation. «Die Strafe geht in Ordnung. Ich versuchte, vor ihm zu bleiben, aber er war in den letzten Runden etwas stärker als ich – ich gönne es ihm. Zuerst wollte ich es wie damals Rossi mit Márquez machen – aber ich bin nicht Rossi.»

Bassani spricht das MotoGP-Rennen von 2015 in Assen an, als Valentino Rossi und Marc Márquez um den Sieg kämpften. Damals lag Rossi vor der Schikane vorn, der Honda-Pilot bremste sich innen daneben. Der Italiener rauschte daraufhin durch die Wiese, blieb vorn und gewann das Rennen.



«Der fünfte Platz ist dennoch großartig», winkte der 23-Jährige ab. «Ich wollte an Locatelli dranbleiben und es aufs Podium schaffen, leider klappte es nicht. Die Yamaha funktionieren in Assen ausgezeichnet. Ich hatte große Schwierigkeiten mit der Front. Ab der ersten Runde drohte mir in jeder Kurve das Vorderrad einzuklappen. Ich gab von Anfang an 100 Prozent, das aber über 21 Runden zu tun, ist schwierig. Nur eine Ducati, die von Álvaro, war schnell, für alle anderen Ducati-Piloten ist diese Strecke eine Herausforderung. Das berücksichtigt, bin ich mit zwei fünften Plätzen zufrieden. Das Fazit ist grundsätzlich positiv. Jetzt benötige ich ein Podium.»

Bassani erreichte im Superpole-Race als Sechster ebenfalls die Punkteränge und verbesserte sich mit 77 Punkten auf den vierten WM-Rang, weil Kawasaki-Star Jonathan Rea im zweiten Lauf stürzte.