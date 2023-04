Assen, Superpole-Race: Bautista dominiert erneut

Weltmeister Álvaro Bautista drückt dem Superbike-Meeting in Assen mit dem Sieg im Superpole-Race weiter seinen Stempel auf. Der Ducati-Star verwies Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf die Plätze.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag. Zum Einsatz kommt in der Regel der 2022 eingeführte SCQ-Reifen oder der weiche Rennreifen SCX.

Für das Sprintrennen durften die am Samstag bestraften Álvaro Bautista (1.) und Axel Bassani (8.) wieder ihren ursprünglichen Startpositionen einnehmen. Die erste Reihe bestand somit entsprechend dem Qualifying aus Bautista, Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Dahinter nahmen Alex Lowes (Kawasaki), Scott Redding (BMW) und Andrea Locatelli (Yamaha) Aufstellung. Dominique Aegerter (Yamaha) auf Startplatz 7, Philipp Öttl (Ducati) auf 14.

Pech hatte Loris Baz, dessen BMW auf der Aufwärmrunde offensichtlich einen Motorschaden erlitt. Weil befürchtet wurde, dass die Strecke mit Öl verunreinigt wurde, verzögerte sich der Start um 15 Minuten. Die Renndistanz wurde auf acht Runden gekürzt. Bei Rennstart lachte die Sonne bei 19 Grad Celsius.

Rea gewann den Start, aber noch in der ersten Runde übernahm Bautista die Führung und bestimmte das Tempo. Der Kawasaki-Pilot machte aber viel Druck auf den Spanier. Am Ende presste der Ducati-Star aber eine Serie schneller Runden aus seiner V4R und gewann mit knapp einer Sekunde Vorsprung auf den Nordiren und 1,8 sec auf Razgatlioglu.

Als Anhängsel der Top-3 fuhr Alex Lowes (Kawasaki) ein einsames Rennen auf Platz 4 ins Ziel. Den unterhaltsamen Kampf um Platz 5 gewann Andrea Locatelli (Yamaha) vor Bassani und Aegerter.

Bester BMW-Pilot wurde Scott Redding als Achter. Der Engländer verlor beim Start viele Positionen und betrieb damit Schadensbegrenzung. Xavi Vierge brachte die beste Honda auf Platz 9 ins Ziel.

Bei Philipp Öttl ging auch im Sprintrennen nichts vorwärts. Der Bayer im italienischen Ducati-Team Go Eleven kreuzte als 14. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Rea vor Bautista und Razgatlioglu. Bassani machte drei Plätze gut und ist Fünfter. Redding verliert und ist nur Zehnter. Aegerter auf Platz 6, Öttl auf 16.



Runde 1: Bautista hat die Führung vor Rea und Razgatlioglu übernommen. Knapp hinter dem Trio Lowes und Bassani. Aegerter weiter Sechster.



Runde 2: Bautista in 1:34,044 min mit schnellster Runde. Die Honda-Piloten Vierge und Lecuona überholen Rinaldi (11.).



Runde 3: Die Top-3 innerhalb 0,3 sec. Aegerter unter Druck von Locatelli (7.). Redding vor auf Platz 8.



Runde 4: Lowes (4.) hält mit der vorderen Gruppe mit, 2 sec dahinter kämpfen Bassani, Aegerter und Locatelli um Platz 5.



Runde 5: Bautista muss jederzeit mit einer Attacke von Rea rechnen und fährt auf letzter Rille. Locatelli (6.) vorbei an Aegerter (7.).



Runde 6: Bautista und Rea 0,4 sec vor Razgatlioglu und Lowes. Locatelli schnappt sich Platz 5 von Bassani. Redding (8.) holt zu Aegerter (7.) auf.



Runde 7: Bautista in 1:33,780 min mit schnellster Runde, aber Rea ist nur unwesentlich langsamer.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Rea und Razgatlioglu. Aegerter Siebter, Öttl auf 15.