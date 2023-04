Scott Redding rettete BMW: Dreimal in den Top-10

Bei den Überseerennen zu Beginn der Superbike-WM 2023 war von BMW nicht viel zu sehen. Dass es mit der M1000RR vorwärtsgeht, bewies Scott Redding mit konstanten Ergebnissen in den Top-10.

Nur 17 WM-Punkte erreichte Scott Redding bei den Überseerennen auf Phillip Island und Lombok und war damit dennoch bester BMW-Pilot. Die Performance der M1000RR in der Superpole angesichts der Startplätze 13 und 14 waren ein Desaster, in den sechs Rennen holte der 30-Jährige immerhin zwei neunte Plätze.

Beim Barcelona-Test probierte BMW viel aus, um den Fahrern ein schlagkräftigeres Paket zu bieten. Als Fünfter der Superpole war die Steigerung von Redding beim Europaauftakt in Assen offensichtlich. In den drei Rennen sprangen die Plätze 10, 8 und 7 heraus, auch das ist eine Verbesserung.



«Wir sind relativ gut in das Wochenende gestartet und hatten nach dem Test in Barcelona Verbesserungen mit dabei», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «In der Qualifikation hat Scott den sehr guten fünften Platz geholt, und ein guter Startplatz ist in diesem extrem engen Feld wichtig. Im ersten Rennen hat er eine sehr starke Leistung gezeigt und lag lange auf dem vierten Platz. Wir sind mit dem Vorderreifen ein kleines Risiko eingegangen, das sich leider nicht ausgezahlt hat. Die Performance in Rennen zwei war erneut gut. Fakt ist, dass wir noch nicht an der Spitze dabei sind, aber dennoch hat Scott den siebten Platz halten können.»

Die erkennbaren Fortschritte sind auch Scott Redding anzusehen, der sich erstmals in diesem Jahr positiv über BMW äußert,



«Ich war recht zufrieden, dass ich im Rennen mithalten konnte, und noch zufriedener, dass ich das Bike etwas pushen konnte», betonte Redding. «Aber wir haben noch in ein paar Bereichen Schwierigkeiten, und das macht die Sache nicht einfacher, da man auf die anderen nicht viel Zeit gutmachen kann. Doch ich habe das Gefühl, dass ich gut gefahren bin. Es hat mir in dieser Woche Spaß gemacht, das Bike zu fahren. Das war klasse für mich, und ich habe auf den Positionen gekämpft, auf denen wir sein sollten. Am Samstag hatte ich Schwierigkeiten mit den Vorderreifen, und am Sonntag fehlte es das ganze Rennen über an hinterem Grip. Doch es war ein besseres Wochenende, und wir haben viele Daten gesammelt.»

Übrigens: In Assen verdoppelte Redding seine Punktzahl. Mit nun 34 Zählern ist er Zwölfter der Gesamtwertung.