Assen, Lauf 2: Sturzorgie, Ducati-Sieg, Aegerter 4.

Mit dem dritten Sieg im dritten Rennen dominierte Álvaro Bautista den Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen. Dominique Aegerter krönte sein bisher bestes SBK-Meeting mit Platz 4.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Sprintrennens. Ganz vorn Bautista, Rea und Razgatlioglu, dahinter Lowes, Locatelli und Bassani. Aegerter folgt auf Startplatz 7, Öttl auf 17.

Der Startplatz von Lowes blieb allerdings frei, weil der Engländer auf dem Weg zur Startaufstellung ein Problem bemerkte. Weil er die Aufwärmrunde aus der Boxengasse kommend absolvierte, musste er von ganz hinten starten.

Die ersten Runden verliefen analog wie im Superpole-Race, als Bautista, Rea und Razgatlioglu an der Spitze auf Augenhöhe fuhren. Ab Runde 8 setzte sich erneut der famose Speed des Ducati-Piloten durch, der sich mit schnellen Rundenzeiten von Razgatlioglu absetzte und einen klaren Sieg einfahren konnte. Der Yamaha-Werkspilot büßte bis zur Zieldurchfahrt nach 21 Runden 5 sec auf den Weltmeister ein.



Randnotiz: Es ist der 40. Sieg von Bautista und der 400. von Ducati in der Superbike-WM.

Das Podium komplettierte Andrea Locatelli (Yamaha.), denn in Runde 6 endete der Traum von einer weiteren Podiumsplatzierung von Jonathan Rea im Kiesbett von Kurve 9. Der Kawasaki-Star fällt damit in der Gesamtwertung auf Platz 5 zurück.

Überschattet wurde das Rennen von zahlreichen Stürzen. Neben Rea erwischte es auch Bradley Ray (Yamaha), die BMW-Piloten Michael van der Mark und Loris Baz sowie die Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge.

Ein starkes Rennen fuhr Dominique Aegerter. Der Schweizer fuhr ab der ersten Runde in den Top-6 und robbte sich in den letzten Runden immer näher an Axel Bassani (Ducati) auf Platz 5 heran. In der letzten Schikane fuhren die beiden nebeneinander, auf dem Zielstrich war der Italiener vorn. Weil Bassani aber die Strecke verlassen musste, wurde der Yamaha-Pilot als Vierter und als bester Privatier gewertet.

Von ganz hinten hatte Alex Lowes einen weiten Weg nach vorn, Platz 9 mit 16 sec Rückstand war angesichts der Umstände ein hervorragendes Ergebnis für den Kawasaki-Piloten.

Philipp Öttl (Ducati) profitierte bei seinem elften Platz von Ausfällen vor ihm. Auf Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi (10.) fehlten dem Deutschen nur 1,3 sec.

Als 15. Ziel holte SBK-Rückkehrer Tom Sykes (Puccetti Kawasaki) den ersten WM-Punkt in dieser Saison.

So lief das Rennen

Start: Bautista vor Razgatlioglu und Rea. Dann Locatelli, Bassani, Aegerter und Redding. Öttl auf 15. Bassani verbessert sich wenigen Kurven auf Platz 4.





Runde 1: Die Top-3 bereits 0,7 sec vor den Verfolgern. Redding auf sieben, Vierge mit der besten Honda auf Platz 8. Lowes auf 15 schon vor Öttl (16.).



Runde 2: Bautista in 1:34,558 min mit der schnellsten Runde. Sturz Bradley Ray (Yamaha).



Runde 3: Razgatlioglu überholt Bautista, bleibt aber nur kurz vorn und fällt sogar auf Platz 3 zurück. Lokalmatador van der Mark (BMW) stürzt und blieb im Gras liegen. Auch Vierge rutscht aus.



Runde 4: Rea vorbei an Bautista, aber der Spanier kontert sofort. Lowes auf Platz 12.



Runde 5: Bassani und Locatelli haben zu den Top-3 an der Spitze aufgeschlossen. Aegerter auf Platz 6 vor Redding und Lecuona.



Runde 6: Razgatlioglu in 1:34,304 min mit der schnellsten Rennrunde. Rea in Kurve 9 gestürzt!



Runde 7: Bautista und Razgatlioglu 2,2 sec vor Bassani und Locatelli, die um Platz 3 kämpfen. Aegerter fährt in 1:34,929 min seine persönlich schnellste Runde.



Runde 8: Bautista mit einer 1:34,133 min um 0,9 sec vor Razgatlioglu. Locatelli übernimmt Platz 3 von Bassani. Öttl an der Spitze einer Gruppe, die um Platz 12 kämpft.



Runde 9: Bautista 1,5 sec vor Razgatlioglu. Aegerter (5.) hat ebenfalls 1,5 sec Vorsprung auf Redding und Gardner.



Runde 10: Sturz Loris Baz. Der Franzose humpelt auf den eigenen Beinen davon. Lowes auf Platz 10 hinter Petrucci.



Runde 11: Bautista 2,2 sec vor Razgatlioglu. Locatelli



Runde 12: Gardner und Redding kämpfen um Platz 6. Sturz Lecuona – beide Honda-Werkspiloten sind raus. Öttl dadurch auf Platz 11.



Runde 13: Aegerter (5.) kommt Locatelli und Bassani nicht näher.



Runde 14: Gardner (6.) jetzt vor Redding.



Runde 15: Bautista 3,2 sec vor Razgatlioglu und 6,4 sec vor Locatelli/Bassani. Tom Sykes auf Platz 15.



Runde 16: Bautista jetzt um 4 sec vorn.



Runde 17: Die Abstände ändern sich nicht mehr entscheidend.



Runde 18: Locatelli (3.) hat sich Bassani um 1,2 sec entledigt, weil Bassani plötzlich massiv langsamer wird.



Runde 19: Aegerter nur noch 0,7 sec hinter Bassani!



Runde 20: Bautista 4,5 sec vor Razgatlioglu. Aegerter am Hinterrad der Bassani-Ducati.



Letzte Runde: Bautista gewinnt 3,9 sec vor Razgatlioglu und 7,4 sec vor Locatelli. Bassani rettet knapp Platz 4 vor Aegerter ins Ziel.