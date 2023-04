Bautista: «Das sage ich nicht nur, weil ich gewinne»

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hatte in Assen ein perfektes Wochenende und gewann zum sechsten Mal in seiner Karriere alle drei Rennen. In der Gesamtwertung liegt der Ducati-Star bereits 56 Punkte voraus.

Startplatz 1, Siege in allen drei Rennen und jeweils die schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista hatte auf dem TT-Circuit in Assen zum sechsten Mal in seiner Superbike-Karriere ein perfektes Wochenende.

© GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen Zurück Weiter

«Der Samstag war gut, am Sonntagmorgen nahmen wir aber eine Änderung am Motorrad vor und ich hatte schon im Warm-up mehr Vertrauen und fühlte mich viel besser auf dem Bike», erzählte Alvaro von den Vorbereitungen für seinen Triumphzug. «Wir haben nur etwas mit dem Radstand gespielt, es war unglaublich. Wenn du am Limit fährst, können schon kleinste Änderungen eine große Wirkung haben. Schon im Superpole-Race konnte ich das Maximum aus dem Motorrad herausholen. Im zweiten Hauptrennen konnte ich erneut sehr präzise fahren und alles aus mir und dem Motorrad herausquetschen.»

Bautista war einmal öfter dominant, gewann die Hauptrennen mit 3,1 und 3,9 sec Vorsprung – und sorgte für den 400. Ducati-Sieg in der Superbike-WM. «Das ist ein schöner Meilenstein für Ducati, ich werde mir die Statistik aber erst anschauen, wenn ich nach meiner Karriere zuhause sitze. Ich lebe in der Gegenwart – das ist nur der Weg zu etwas. Für mich zählt nur, was ich für ein Gefühl für das Motorrad habe. In meiner ganzen Karriere hatte ich nie so ein gutes Gefühl.»

Hast du Perfektion erreicht? «Von außen mag das so aussehen», überlegte Alvaro. «Ich würde sagen, das ist der beste Bautista. Ich kann nicht mehr geben. Wenn ein anderer schneller fährt, kann ich nicht mit ihm mithalten. Ich bin an meinem Maximum – und glücklich darüber. Das sage ich nicht nur, weil ich gewinne. Wenn ich dasselbe Gefühl habe und Zweiter oder Dritter werde, dann bin ich auch damit zufrieden. Denn ich meine, dass ich das komplette Potenzial des Motorrads nutze.»

In der Gesamtwertung hat der Titelverteidiger seinen Vorsprung auf 56 Punkte gegenüber dem Zweiten Toprak Razgatlioglu ausgebaut.