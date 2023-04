Weshalb Alvaro Bautista (38) über Rücktritt nachdenkt 25.04.2023 - 13:32 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista will sich in den nächsten zehn Tagen entscheiden

Am vergangenen Donnerstag schockte Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista in Assen mit der Aussage, dass seine Zukunft unsicher wäre und er den Rücktritt nach dieser Saison in Betracht ziehe. Die Hintergründe.