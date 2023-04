Schwer gestürzter Michael van der Mark (BMW) operiert

Seit einem Jahr ist das Pech ein treuer Begleiter von Michael van der Mark. So geht es dem BMW-Piloten nach seinem schlimmen Sturz beim Superbike-Meeting in Assen.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com haben einen guten Einblick in die Krankenakte von Michael van der Mark. Im März 2022 hatte sich der Niederländer beim Training mit dem Mountainbike mehrfach das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen. Zwei Monate später brach er sich in Estoril nach einem Highsider im bereits zweimal operierten rechten Bein den Oberschenkelhals.

Ein Jahr später, dieses Mal auf dem Mandalika Circuit am 5. März 2023, hat er sich die mittlere Phalanx am Ring- und kleinen Finger der linken Hand gebrochen.

Und ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Assen passierte am Sonntag im zweiten Lauf sein jüngstes Missgeschick und wieder war ein Highsider der Auslöser. Der BMW-Pilot flog hoch in die Luft und zog sich beim Aufprall einen offenen Oberschenkelbruch links zu.

Unser Kollege Evert Slager von Racesport.nl berichtet, dass der 30-Jährige nach der Erstdiagnose im Medical-Center ins nahegelegene Wilhelmina-Krankenhaus transportiert wurde. Dort wurde aber schnell entschieden, dass eine Verlegung ins Universitätsklinikum von Groningen angebracht sei. Dort wurde van der Mark am Sonntagabend erfolgreich operiert. Ein offener Bruch birgt immer die Gefahr einer gefährlichen Infektion.

Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Abgesehen vom Bruch hat sich der Supersport-Weltmeister von 2014 keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen.