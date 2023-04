Yamaha frustriert: Erdrückende Bautista-Dominanz

Die Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli flankierten in Assen Ducati-Star Alvaro Bautista auf dem Podium

Weltmeister Álvaro Bautista hat in der Superbike-WM 2023 momentan keine Gegner. Auch im Lager von Yamaha-Lager macht sich angesichts der Dominanz des Ducati-Piloten Frust breit.

Nach nur drei Meetings der Superbike-WM 2023 führt Weltmeister Álvaro Bautista die Gesamtwertung mit 174 Punkten und 56 Punkten Vorsprung souverän an. Absolviert der Ducati-Pilot in Barcelona (5.-7. Mai) ein weiteres perfektes Wochenende, könnte er anschließend ein Meeting aussetzen und würde dennoch WM-Führender bleiben.

Die Konkurrenz ist ratlos, wie sie die Siegesserie des 38-Jährigen stoppen kann. Kawasaki-Star Jonathan Rea spricht von einem Riesenschritt, der dafür erforderlich wäre und auch bei Yamaha sieht man sich im Hintertreffen. Dabei ist Aushängeschild Toprak Razgatlioglu WM-Zweiter, Teamkollege Andrea Locatelli Dritter.

«Unsere beiden Pata Yamaha-Fahrer erlebten ein positives Wochenende, allerdings frustriert die Tatsache, dass wir in Assen keine Antwort auf Álvaro Bautista hatten», sagte Rennchef Andrea Dosoli. «Wir konnten seinen Vorteil zwar ein wenig verringern, aber er fuhr ein fehlerfreies Wochenende und wir können ihm nur zu seinen Siegen gratulieren. Derweil werden wir weiter daran arbeiten, die Lücke zu ihm zu schließen.»

© GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen © GeeBee Images Sturz von Michael van der Mark in Assen Zurück Weiter

Für Yamaha erfreulich: Die R1 erwies sich beim Europaauftakt am vergangenen Wochenende grundsätzlich als schlagkräftig, was durch die starke Performance der Rookies Dominique Aegerter und Remy Gardner vom Junior-Team GRT deutlich wurde. Der Schweizer fuhr die Plätze 6, 7 und 4 ein, der Australier die Positionen 8, 12 und 6.

«Wir haben im Laufe des Wochenendes bei allen unseren Fahrern eine Leistungssteigerung gesehen», analysierte Dosoli. «Das großartige Ergebnis im zweiten Rennen hat das bestätigt, in dem wir vier Fahrer in den Top-6 hatten – alle nur zwölf Sekunden vom Sieger entfernt. Glückwunsch an beide Teams, die Fahrer und die Ingenieure.»