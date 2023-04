Johnny Rea (Sturz): Klare Antwort für Razgatlioglu

Rekordchampion Jonathan Rea muss aus seiner Kawasaki alles herausquetschen, um in der Superbike-WM mit Alvaro Bautista (Ducati) mithalten zu können. Im zweiten Hauptrennen in Assen endete dieser Versuch im Kiesbett.

Nach den Pleiten in Phillip Island und Mandalika waren der zweite Platz im ersten Hauptrennen am Samstag sowie im Superpole-Race am Sonntagvormittag Balsam auf die geschundene Seele von Jonathan Rea.



Nur gegen Alvaro Bautista war erneut kein Ankommen, der Ducati-Star triumphierte im neunten Rennen zum achten Mal. Lediglich bei seinem Sturz im Sprintrennen in Indonesien hat er mit seinem Ausrutscher gepatzt.

Auch im zweiten Hauptrennen auf dem TT-Circuit wäre Rea auf dem Podium gestanden, rutschte aber auf Platz 3 liegend aus. Seinen Sturz bezeichnete er als «den gnädigsten» seiner Karriere. Johnny war aus Versehen mit dem Stiefel auf den Schalthebel gekommen und geriet so fälschlicherweise in den dritten Gang.



Aus den Niederlanden nimmt er die positiven Dinge mit: «Ich konnte mit dem Motorrad Dinge tun, die in Assen die vergangenen Jahre unmöglich waren. Im zweiten Hauptrennen fühlte ich mich sehr wohl auf dem Bike, ich hätte wieder um einen Podestplatz gekämpft. Im Sprintrennen konnte ich an Alvaro dranbleiben, es gab aber keine Chance zu überholen.»



Genau das hatte ihm Razgatlioglu nach dem Superpole-Race zum Vorwurf gemacht. «Natürlich war es in seinem Interesse, dass ich Alvaros Rhythmus störe», schmunzelte Rea. «Ich wollte das auch – aber es war unmöglich. An ihn hinfahren ist das eine, aber wenn es keinen Weg vorbei gibt…»



Rea beschrieb, wie er und Toprak in gewissen Kurven auf Bautista aufliefen, dann vom schnellen Spanier aber wieder abgehängt wurden. «Wenn du selbst am Limit fährst, die Luft anhältst und dich verbeißt, dann ist das Risiko viel zu hoch, es gegen jemanden zu versuchen, der ein so gutes Werkzeug in der Hand hat. Damit hätte ich auch mich einem Risiko ausgesetzt.»