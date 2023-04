Bonovo-Boss ernüchtert, hofft auf zweite Saisonhälfte

In der Superbike-WM 2023 sprang für das BMW-Team Bonovo action bisher nicht viel heraus. Teameigner Jürgen Röder bemerkte beim Meeting in Assen zwar Fortschritte, musste aber auch Rückschläge zur Kenntnis nehmen.

Ein Blick auf die Gesamtwertung der Superbike-WM 2023 nach dem Meeting in Assen genügt, um die sportliche Zufriedenheit von Bonovo BMW zu erahnen. Garrett Gerloff rangiert mit 23 Punkten auf Rang 15, Teamkollege Loris Baz mit sechs Zählern auf der 17. Position.

Dass der Franzose nach seiner schweren Verletzung (Rammstoss von Alex Lowes in Mandalika) überhaupt in den Niederlanden wieder dabei war, zählt für Teameigner Jürgen Röder zu den Höhepunkten des Wochenendes.



«Bis auf einige Highlights, war dieses Wochenende eher ernüchternd», meinte Röder. «Das Highlight war definitiv das Comeback von Loris Baz, der sechs Wochen nach seinem Unfall wieder auf dem Bike gesessen ist und konkurrenzfähig mitfahren konnte. Er ist natürlich noch lange nicht der Alte, aber er hat unglaublich trainiert und sich hier nach vorne gekämpft. Man kann das Ganze nicht hoch genug bewerten und da noch einmal der Dank an die Ärzteschaft, die ihn medizinisch wieder hervorragend auf die Reihe gebracht hat. Das haben wir natürlich auch dem Ehrgeiz, der Ausdauer, der Zähigkeit und der Trainingshärte von Loris zu verdanken, dass er auf dem Motorrad sitzen konnte.»

Nicht Baz, sondern die Technik sorgte beim Unternehmer für eine Enttäuschung.



«Mich hat erstaunt, dass er an allen drei Rennen teilnehmen hätte können. Das Traurige an der Geschichte war, dass ihm vor dem Sprint-Rennen der Motor hochging und er raus musste», bedauerte der Odenwälder. «Im zweiten Rennen ist er in der schnellsten Passage gestürzt, aber glücklicherweise ist ihm nichts passiert. Daher war das erfolgreich. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sehen das Wochenende mit Loris als Trainingswochenende und so ist es auch zu werten. Das ist gut gelungen.»

Differenzierter ist Röders Einschätzung von Garrett Gerloff, der von Startplatz 17 in den Hauptrennen jeweils Zwölfter und im Superpole-Race 17. wurde.



«Da haben wir uns alle, und auch Garrett selbst, mehr erhofft. Er hatte ziemlich viel Pech im Qualifying und wurde ausgebremst. Da wir natürlich nur 15 Minuten Superpole haben, war es natürlich fatal, dass er keine gute gezeitete Runde mehr schaffen konnte», erinnert Röder an den Zwischenfall mit den Ducati-Piloten Álvaro Bautista und Axel Bassani. «Somit musste er sich auf Platz 17 einordnen und ist damit dann das ganze Wochenende hinterhergefahren. Wenn du im Qualifying bei dieser Leistungsdichte nicht in den Top-10 bist, wird es unglaublich schwer, am Ende des Tages in die Top-10 hineinzufahren. Insofern müssen wir in den beiden langen Rennen mit zwei zwölften Plätzen zufrieden sein. Im kurzen Rennen heute Vormittag hatte er massive Probleme mit dem Fahrwerk gehabt.»

Nach drei Jahren mit Yamaha bestritt der US-Amerikaner in Assen erst sein drittes Rennwochenende mit der M1000RR. Röder sieht das Potenzial einer Steigerung.



«Garrett ist am Ende noch eine 1:35,0 min gefahren und hat in den letzten Runden noch über 1,5 Sekunden auf Philipp Öttl aufgeholt – das zeigt schon, dass er diese Klasse hat», fiel dem Bonovo-Boss auf. «Wir müssen das jetzt noch dauerhaft umsetzen. Da sind wir aber guter Dinge, dass wir das im Laufe des Jahres auf die Reihe bekommen und wir dann in der zweiten Saisonhälfte etwas positiver dastehen.»