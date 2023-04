Domi Aegerter (Yamaha) nach Platz 4: «Ich lerne noch»

Die Rennstrecke in Assen ist ein gutes Pflaster für Dominique Aegerter (Yamaha). Nach Platz 6 im ersten Lauf am Samstag steigerte sich der Superbike-Rookie im zweiten Rennen auf den vierten Platz und wurde bester Privati

Im erst neunten Superbike-Rennen seiner Karriere in die Top-5 zu fahren, gelingt nicht vielen Rookies. Dominique Aegerter fuhr zwar als Fünfter über die Ziellinie, weil Axel Bassani (Ducati) im Positionskampf mit dem Schweizer aber in der letzten Schikane über den verbotenen grünen Bereich der Rennstrecke fuhr, musste der Italiener den vierten Platz nachträglich an den Yamaha-Piloten abtreten.

«Es war ein klasse Rennen, am meisten freue ich mich über den vierten Platz – das ist mein bestes Ergebnis, seit ich in die Superbike-Weltmeisterschaft gewechselt bin», freute sich Aegerter, der im Superpole-Race am Vormittag einen siebten Platz erreichte. «Ich hatte einen guten Start und zum Glück konnte ich den gleichen Fehler wie gestern vermeiden. Von Anfang bis zur letzten Schikane hatte ich schöne Kämpfe. Es ist schön, das Wochenende so zu beenden und mit vielen Punkten im Gepäck nach Hause zu fahren.»

Punkte sammelte der zweifache Supersport-Weltmeister reichlich, nämlich 26, mehr als bei den Überseerennen auf Phillip Island und Lombok zusammen (24). In der Gesamtwertung verbesserte sich Aegerter damit um zwei Positionen auf den achten WM-Rang.

«Trotz der starken Ergebnisse bin ich immer noch in einem Lernprozess, wie man dieses Motorrad fährt», drückte der Rookie auf die Euphoriebremse. «Ich denke, wir haben mittlerweile ein gutes Basis-Set-up, was die Geometrie und die Dämpfung angeht. Aber die Superbikes haben eine Menge Motorleistung. Daher kommt der Elektronik eine viel größere Bedeutung zu. In dieser Hinsicht kann ich noch verbessern, wie ich das volle Potenzial des Motorrads besser ausschöpfen kann», erklärte Domi. «Aber je länger das Rennen dauert, desto mehr kommt unsere gute Rennabstimmung zum Tragen. Das erlaubt uns, die Reifen mehr zu schonen. Es war gut, in den bisherigen Hauptrennen zu sehen, dass ich gegen Ende des Rennens jedes Mal sehr schnell war. Aber wir müssen auch in den ersten Rennrunden dabei sein, und in diesem Bereich müssen wir uns noch verbessern.»

Aegerter weiter: «Die Tage an einem Rennwochenende sind sehr lang und ich muss hart arbeiten, um alles besser zu lernen und zu verstehen. Das ist der einzige Weg, um Ergebnisse zu erzielen. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Barcelona ist eine ganz andere Strecke als hier. Trotzdem hoffe ich, dass wir es zurück in die Spitzengruppe schaffen können.»