BMW in Barcelona mit Ivo Lopes statt Michael vd Mark

Der in Assen schwer gestürzte Michael van der Mark wird dem Team ROKit BMW beim Superbike-Meeting in Barcelona fehlen. Mit Ivo Lopes wurde ein nicht zu unterschätzender Ersatz gefunden.

Die ersten Meldungen, dass sich Michael van der Mark bei seinem gewaltigen Highsider im zweiten Lauf in Assen einen offenen Bruch zugezogen habe, haben sich später glücklicherweise als Falschmeldung erwiesen. «Zuerst gab es einige Verwirrung darüber, was genau meine Verletzungen waren, weil jemand gerufen hatte, dass ich einen offenen Bruch hätte», stellte der Niederländer auf seiner Kolumne bei racesport.nl klar. «Ich weiß, von wem das kam, und ich hoffe, dass diese Person nie wieder an ihren Platz zurückkehrt.»

Die Genesungszeit wird somit kürzer ausfallen, das Meeting in Barcelona am kommenden Wochenende kommt für den 30-Jährigen jedoch zu früh. Sein ROKit BMW-Team benötigt einen Ersatz. Schnelle und verfügbare Piloten, die die M1000RR kennen, gibt es jedoch nicht viele.

Fündig wurde man in der spanischen Superbike-Serie (ESBK). Der 26-Jährige krönte sich 2021 im Team easyRace BMW Team als erster Portugiese zum ESBK-Champion. Aktuell führt er die Meisterschaft mit einem Sieg und zwei zweiten Plätze an. «Wir kennen Ivo schon seit Langem aus der portugiesischen und der spanischen Meisterschaft. Dort stellt er sein Können auf der BMW M 1000 RR immer wieder unter Beweis», erklärte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Wir freuen uns, ihm nun die Möglichkeit zu bieten, Rennen in der Weltmeisterschaft zu bestreiten.»

Für Lopes ist es die erste Teilnahme an einem Rennwochenende in der Superbike-WM. «Es war immer mein Traum, in der Superbike-WM zu starten, und dieser Traum wird nun wahr», freute sich der Portugiese. «Ich kenne den Kurs in Barcelona sehr gut und auch die M1000RR, doch natürlich ist die WM-Version des Bikes anders als die, die ich in der spanischen Meisterschaft fahre. Ich werde am Wochenende sehr hart arbeiten und alles geben, um das Team und BMW Motorrad Motorsport bestmöglich zu unterstützen.»

Wie schon in Assen bringt Gaststarter Gabriele Ruiu (B-Max Racing) eine fünfte BMW in die Startaufstellung.