Michael van der Mark: «Plötzlich schrie einer herum»

Mittwochnachmittag wurde Michael van der Mark nach seinem schweren Sturz bei der Superbike-WM in Assen aus dem Krankenhaus entlassen. Wie lange das BMW-Ass ausfällt, ist weiterhin unklar.

Bei Racesport.nl spricht Michael van der Mark in seiner Kolumne zum ersten Mal über seinen schweren Unfall bei der Superbike-WM in Assen. Unser Kollege Guido Fenneman stellt diese den Lesern von SPEEDWEEK.com zur Verfügung.

«Ich kann mich noch an alles erinnern», schilderte der 30-jährige van der Mark seinen furchterregenden Highsider im zweiten Hauptrennen auf dem TT-Circuit am Sonntagnachmittag. «Bis zum Crash bin ich ganz gut zurechtgekommen, aber in der Geert-Timmer-Kurve ist mir das Hinterrad weggerutscht, was sehr schnell ging. Als ich auf dem Boden aufschlug, hatte ich sofort das Gefühl, dass ich mir das Bein gebrochen habe. Die anwesenden Streckenposten und Sanitäter haben sofort einen super Job gemacht. Es dauerte lange, um aus der Auslaufzone wegzukommen, weil der Krankenwagen nicht dorthin kam. Ich hatte keine großen Schmerzen, weil mir sofort eine Infusion verabreicht wurde.»

«Zuerst gab es einige Verwirrung darüber, was genau meine Verletzungen waren, weil jemand gerufen hatte, dass ich einen offenen Bruch hätte. Ich weiß, von wem das kam, und ich hoffe, dass diese Person nie wieder an ihren Platz zurückkehrt. Ich lag da in der Boxengasse und wurde wegen des Protokolls mit Tüchern abgeschirmt, was natürlich schnell einen Schreck bei den Leuten auslöst. Die Leute wussten nicht genau was los war, ich schon. Für mich war es nicht so schlimm. Aber wenn dann jemand anfängt, so etwas zu schreien, verhält sich die Geschichte umgekehrt. Einige Leute wussten, dass ich gesagt hatte, dass es gut ausging, aber später hörten sie diese andere Geschichte – das ist untragbar.»

«Sofort nach dem Aufprall wusste ich, dass es mein Bein war, sonst hatte ich eigentlich nichts. Auch danach im Krankenhaus hatte ich keine Probleme. Viele Ultraschalluntersuchungen und Scans wurden gemacht, weil es ein harter Schlag war. Aber das hat wieder einmal gezeigt, wie unglaublich gut unsere Airbag-Anzüge sind. Bei Alpinestars wird noch daran gearbeitet, die Aufzeichnungen auszulesen. Das wichtigste Ergebnis ist, dass ich fast nichts anderes habe. Vor ein paar Jahren ohne Airbag wäre viel mehr passiert.»

«Ich wurde noch am selben Abend in Groningen operiert, sie wollten nicht zu lange warten, weil es viele große Blutgefäße im Bein gibt. Während der OP wurden auch alle Sehnen, Bänder und Gelenke kontrolliert, die sind alle in Ordnung. Das Knochenmark wurde herausgebohrt und ich bekam einen Marknagel. Dann fixierten sie ihn mit einem Stift und schraubten in oben und unten fest. Ich habe nur drei kleine Schnitte in meinem Bein und der Knochen kann dank des Nagels nirgendwo hin.»

«Ich hätte das Bein ein bisschen geschickter brechen können, dann hätte ich noch am selben Tag wieder laufen können. Jetzt muss ich meinen Fuß in Bewegung halten, darf ihn aber noch nicht belasten, weil der Knochen erst gestärkt werden muss. Im Moment leide ich am meisten unter den Muskeln drumherum, die unglaublich steif sind. Nachdem ich im vergangenen Winter alle Eisenteile von den vorherigen Verletzungen entfernen ließ, ist jetzt etwas Neues drin. Ich blieb bis Mittwochnachmittag im Krankenhaus. Ich hatte keine großen Schmerzen, aber es war einfach besser, eine Weile dort zu bleiben, damit sie mich im Auge behalten konnten.»

«Mit Krücken komme ich überall hin, ich sitze nicht zu Hause. In allen vergangenen Jahren hatte ich nur wenige schwere Stürze, aber in dieser Saison schlug ich auch in Australien und Indonesien hart auf. Es scheint, als ob alles Unglück auf einmal kommt, der Kelch mit dem Pech muss inzwischen leer sein. In den kommenden Wochen wird es darauf ankommen, auf meinen Körper zu hören. Man erholt sich schneller, wenn man nicht stur ist – das habe ich mittlerweile gelernt.»