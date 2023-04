MotoGP-Test von Toprak: Was Yamaha sehen wollte

Das Interesse von Toprak Razgatlioglu an der MotoGP und sein zweitägiger Test mit der M1 war in aller Munde. Rennchef Andrea Dosoli erklärt, was Yamaha mit dem Test bezweckt hat.

Toprak Razgatlioglu ist einer der wenigen Piloten der Superbike-WM, der vom MotoGP-Paddock verfolgt und geachtet wird. Am 1. April berichtete SPEEDWEEK.com exklusiv vom Interesse des Weltmeisters von 2021 an der Königsklasse auf zwei Rädern. Zuvor hatte der Türke stets betont, dass er sich in der seriennahen Weltmeisterschaft sehr wohlfühlen würde.

Zu den Aussagen des 26-Jährigen passte der zweitägige Test mit der Yamaha M1 am 10./11. April in Jerez, bei dem Razgatlioglu von Testfahrer Cal Crutchlow betreut wurde. Angereist zum Test war hochrangiges Management. Während sich Managing Director Lin Jarvis und Teamdirektor Massimo Meregalli zurückhaltend äußerten, sprach Rennchef Andrea Dosoli von Yamaha Europe von einem vollen Erfolg.

Der Italiener erklärte, dass es zwei Ziele für den Test gab und dass beide erreicht wurden. «Aus meiner Sicht war es ein sehr positiver Test», meinte Dosoli. «Wir wollen zwei Ziele erreichen. Erstens wollten wir Toprak die Möglichkeit einräumen, das MotoGP-Bike zu entdecken. Er hatte die Möglichkeit, zwei Tage lang bei guten Wetterbedingungen zu fahren. Das zweite Ziel war eher auf unserer Seite. Yamaha ist wahrscheinlich der Hersteller, der am meisten in die Fahrer investiert. Wir haben eine gute Plattform in der Superbike-WM und der MotoGP. Wir wollten herausfinden, auf welchem Niveau einer der talentiertesten Fahrer ist, der vor nicht langer Zeit die Weltmeisterschaft gewonnen hat, um zu verstehen, wie lange er für die Anpassung an ein MotoGP-Motorrad benötigt.»

Dosoli weiter: «Ich bin froh sagen zu können, dass beide Ziele erreicht worden sind. Es war ein positiver Test. Toprak versteht jetzt die Anforderung in der MotoGP in Bezug auf den Fahrstil. Es gibt einen großen Unterschied zur Serienmaschine; eine andere Herangehensweise an Kurven und andere Reifen. Toprak hat das verstanden und versucht, seinen Fahrstil zu ändern. Er hat bereits einige Ergebnisse in Bezug auf das Feedback erzielt, aber es gibt noch mehr Arbeit zu tun.»