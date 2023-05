Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Es geht nur um Platz 2

Mit Platz 2 holte Toprak Razgatlioglu im ersten Superbike-Lauf in Barcelona das bestmögliche Ergebnis. Der Yamaha-Star glaubt nicht, dass sich die Situation am Sonntag entscheidend ändern wird.

Álvaro Bautista ist bei seinem Heimrennen auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona eine Klasse für sich. Der Ducati-Pilot führte im ersten Lauf zeitweise um über zehn Sekunden, auch wenn er versicherte, dass er am Limit fuhr.

Für Toprak Razgatlioglu war daher der zweite Platz 2 wie ein Sieg, den er sich in der letzten Runde im Positionskampf mit Jonathan Rea (Kawasaki) sicherte. Der Yamaha-Pilot steigerte sich im Rennen enorm.



«Am Freitag bin ich nicht sonderlich gut gestartet, aber mit jeder Session haben wir uns gesteigert. Insbesondere im Rennen spürte ich eine deutliche Verbesserung», erzählte der 26-Jährige SPEEDWEEK.com. «Diese Piste ist nicht einfach für mich, weil sie überhaupt nicht zu meinem Fahrstil passt. Ich fahre andere Linie als zum Beispiel Johnny in Kurve 4. Trotzdem werde ich weiter kämpfen, weil ich auch am Sonntag aufs Podium fahren will. In Misano nehme ich Siege ins Visier, auch wenn Álvaro auch dort wieder sehr stark sein wird – aber dort muss man nicht so auf die Reifen aufpassen.»

Razgatlioglu hat Ideen, wie er seine R1 für Sonntag verbessern kann. Wird das reichen, um weitere Bautista-Siege zu verhindern?



«Álvaro ist hier unerreichbar», stellte der Weltmeister von 2021 klar. «Platz 2 ist für mich deshalb wie ein Sieg, weil auch Johnny immer sehr stark ist und wir, abgesehen von den ersten Runden, am Limit fuhren. Ohne ihn wäre ich heute wahrscheinlich nicht so gut gefahren. Wenn wir das Bike für Sonntag etwas verbessern können, kann ich hoffentlich etwas lockerer fahren.»