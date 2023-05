Barcelona, Superpole: Aegerter begeistert als Zweiter

Dominique Aegerter jubelt: Platz 2 in der Superpole

Nur Ducati-Star Álvaro Bautista war in der Superpole-Session der Superbike-WM 2023 in Barcelona schneller als Dominique Aegerter, der klar bester Yamaha-Pilot war.

Bei der Superpole der Superbike-WM handelt es sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Seit 2022 gibt es den SCQ-Reifen von Pirelli, der bis zu zehn Runden überstehen kann. Theoretisch könnten die Piloten also die gesamte Session mit diesem Reifen durchfahren. Zum Warmfahren wird aber für gewöhnlich der weiche SCX-Rennreifen verwendet. In Barcelona steht den Piloten erstmals ein weicher Vorderreifen zur Verfügung.

Als die Superpole-Session in Barcelona um 11:10 Uhr begann, lachte die Sonne vom Himmel und heizte den Asphalt auf 37 Grad Celsius auf. Nachdem Álvaro Bautista bereits am Freitag und im FP3 für die Bestzeit gesorgt hatte, galt der Ducati-Star als klarer Favorit – auch wegen der längsten Geraden im Kalender.

Der Spanier enttäuschte nicht und unterbot bereits auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:40,264 min den bisherigen Rundenrekord von Tom Sykes auf BMW aus dem Jahr 2021. Hinter dem Spanier reihten sich nach dem ersten Run Dominique Aegerter (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) und Jonathan Rea (Kawasaki) ein. Philipp Öttl (Ducati) belegte vor der heißen Phase mit dem Qualifyer die 16. Position.

Bei noch fünf Piloten gingen die Piloten mit frischen Reifen wieder auf die Piste. Noch auf seiner Aufwärmrunde stürzte Alex Lowes (Kawasaki) in der letzten Kurve, während sein Teamkollege Rea an der Bautista-Zeit kratzte – doch die Session wurde abgebrochen, weil die ZX-10RR des Engländers offenbar Flüssigkeit verlor.

Da nur noch 2:21 min in der Superpole zu absolvieren waren, konnten die Piloten nur noch eine schnelle Runde fahren. Mit einer Steigerung in 1:40,737 min verteidigte Aegerter seinen zweiten Startplatz, Rea sicherte sich auf den letzten Drücker Platz 3 in der ersten Reihe.

In Reihe 2 nehmen Michael Rinaldi (Ducati), Iker Lecuona (Honda) Aufstellung.

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu musste sich mit Startplatz 8 begnügen. Bester BMW-Pilot ist Garrett Gerloff (Bonovo action) als Neunter.

Philipp Öttl (Ducati) kam nicht über die 15. Position hinaus.